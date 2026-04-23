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Meteo, Anticiclone in rinforzo sull'Italia: le previsioni del 23-24 aprile

Nelle prossime ore piogge residue all'estremo Sud e venti settentrionali. Si apre una fase stabile in vista del weekend del 25 aprile. Le previsioni meteo
Previsione23 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione23 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Le correnti fresche e instabili al seguito della perturbazione numero 3 di aprile si stanno esaurendo consentendo un generale miglioramento della situazione. Da segnalare per oggi gli ultimi episodi di instabilità soltanto tra Sicilia e Calabria, una ventilazione settentrionale ancora moderata al Centro-Sud e un ulteriore calo termico nelle regioni meridionali. Da venerdì e per tutto il fine settimana si prospettano giornate all’insegna del sole, con debole ventilazione e temperature in rialzo, grazie all’espansione dell’anticiclone presente sull’Europa occidentale; il clima sarà decisamente mite con picchi massimi intorno a 24-27 gradi al Nord, nel settore tirrenico e sulle isole maggiori. All’inizio della prossima settimana è probabile un parziale cedimento dell’anticiclone, con conseguente maggiore variabilità del tempo e una possibile nuova flessione delle temperature.

Previsioni meteo per giovedì 23 aprile

Al mattino cielo nuvoloso con piogge o rovesci su bassa Calabria e Sicilia orientale; parzialmente nuvoloso anche in Sardegna. Migliora nel pomeriggio, quando solo in Sicilia continua l’instabilità, con dei temporali nel sud dell’isola. Tempo stabile e soleggiato nel resto d’Italia, salvo qualche temporaneo annuvolamento al Sud e il passaggio di velature al Nord-Est. Temperature massime in rialzo al Nord, in ulteriore calo al Sud e Isole. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud. Mari: mossi o localmente molto mossi i mari del Centro-Sud e quelli intorno alle Isole.

Previsioni meteo per venerdì 24 aprile

Giornata decisamente stabile e soleggiata in tutto il Paese, con solo un po’ di nubi sui rilievi del Sud e delle velature sui settori alpini. Dalla serata qualche nuvola in Liguria. Temperature in generale rialzo, con punte di 24-25 gradi al Nord e in Toscana, e valori più contenuti nel resto d’Italia, ancora leggermente sotto la media al Sud. Venti in generale indebolimento, salvo ancora qualche rinforzo da nord o nord-ovest al Sud e in Sicilia. Localmente mossi i mari meridionali, calmi o poco mossi gli altri bacini.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Aprile ore 14:27

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