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Meteo, anticiclone in arrivo: la tendenza da mercoledì 14 ottobre

Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma per qualche giorno alcune regioni registreranno temperature inferiori alla media! La tendenza meteo
Tendenza11 Ottobre 2026 - ore 12:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza11 Ottobre 2026 - ore 12:03 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la parte centrale della settimana vedrà l’espansione sull’Italia dell’Anticiclone delle Azzorre, destinato a insistere probabilmente fino a venerdì. Inizialmente i suoi effetti si faranno sentire soprattutto al Nord, dove le temperature torneranno su valori superiori alla media stagionale, mentre le regioni del Centro-Sud resteranno esposte a correnti settentrionali relativamente fredde: le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da venti intensi di Tramontana e Maestrale, che andranno attenuandosi parzialmente da giovedì a partire dal Centro e dalla Sicilia. In queste regioni le temperature scenderanno verso valori inferiori alla media fino a giovedì 15, soprattutto lungo il versante adriatico, al Sud e in Sicilia.

La tendenza meteo da mercoledì 14 ottobre

Mercoledì il tempo sarà in prevalenza soleggiato in Italia, con solo delle velature passeggere e della nuvolosità più compatta nelle zone alpini di confine. Le temperature massime saranno in lieve rialzo al Nord, in leggero calo al Sud e in Sicilia. Ventoso per venti di Tramontana al Centro-Sud, forti in Puglia. Mari: molto mossi il medio e basso Adriatico e lo Ionio; mossi gli altri mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia.

Da giovedì l’alta pressione si espanderà con più decisione anche verso il Centro-Sud, garantendo maggiore stabilità anche al Meridione, accompagnata da un generale rialzo termico.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Ottobre ore 15:28

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