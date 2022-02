Meteo, Anticiclone delle Azzorre fino al weekend del 5 e 6 febbraio

Passata la perturbazione, fino al weekend del 5 e 6 febbraio la situazione meteo sarà caratterizzata dall'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre.

Venerdì 4 febbraio si potrà osservare della nuvolosità medio bassa sulle pianure nel Nord, in Liguria e sul settore tirrenico della Penisola, ma sostanzialmente non associata a piogge di rilievo. Giornata in prevalenza soleggiata su gran parte del Paese; da segnalare un aumento della nuvolosità sul nordovest della Sardegna a partire dal pomeriggio.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord, senza grosse variazioni altrove; massime in rialzo al Sud e sulla Sicilia, in calo in Toscana. Venti deboli sulla maggior parte delle regioni, moderati di Maestrale sul mare di Sardegna, tesi di Libeccio sul canale di Sicilia e sul basso Ionio, moderati meridionali su alto Ionio e canale d’Otranto.

Weekend del 5 e 6 febbraio con l'anticiclone: la tendenza meteo

Nel weekend di sabato 5 e domenica 6 febbraio sarà ancora la stabilità anticiclonica a dominare sulle nostre regioni. Sabato 5 in molte zone del Centro-Sud e sulla bassa Valle Padana si potrà osservare qualche annuvolamento in più, perlopiù innocuo. Qualche banco di nebbia sulle pianure del Nord. Sul settore alpino e prealpino prevarrà ancora una volta il sole. Temperature leggermente superiori alla norma e venti in generale deboli.

Nella giornata di domenica 6 lo scenario meteorologico sull'Italia non presenterà variazioni rilevanti, proseguendo nel segno dell'anticiclone.