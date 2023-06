Torna l'Anticiclone delle Azzorre: caldo più sopportabile, sole quasi ovunque. Le previsioni meteo dal 25 giugno

Il rovente anticiclone africano ha ormai abbandonato l'Italia, scalzato da una perturbazione che nei giorni scorsi ha attraversato il Paese e oggi influenzerà ancora le condizioni meteo in parte del Sud.

Nel frattempo si fa strada verso il nostro territorio l'anticiclone delle Azzorre, che tra oggi e domani darà inizio a una fase meteo stabile e soleggiata, con solo pochi episodi di instabilità, accompagnata da un caldo estivo ma senza particolari eccessi: in generale la colonnina di mercurio dovrebbe restare entro i 33-34 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 25 giugno

Ancora un po’ di variabilità al Sud, con un cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino e alcune isolate precipitazioni, più probabili nelle zone interne e in Calabria, con possibili locali temporali. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato, salvo una residua nuvolosità a inizio giornata sulle regioni del medio versante adriatico.

Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, soprattutto al Sud; massime in lieve rialzo sulle regioni centro-settentrionali, in ulteriore leggera flessione al Sud e in Sicilia. Valori in generale non oltre i 30-31 gradi. Venti settentrionali, da deboli a moderati sulle regioni del Centro-Sud. Mari da poco mossi a mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 26 giugno

Su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato, con cieli prevalentemente sereni per l’intera giornata. Da segnalare qualche modesto annuvolamento pomeridiano attorno alle zone montuose del Sud e della Sicilia e nel settore alpino, ma senza conseguenze.

Temperature in rialzo, con valori massimi oltre la norma: per lo più compresi tra 27 e 32 gradi, ma con punte fino a 33-34 gradi su regioni di Nord-Ovest, medio-alto Tirreno e Sardegna. Venti a tratti ancora moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari localmente mossi.