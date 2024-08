Meteo, Anticiclone Africano protagonista: fine agosto stabile e molto caldo

Dopo una fase di diffusa e localmente forte instabilità, l’alta pressione di matrice africana si sta nuovamente espandendo verso il Mediterraneo centrale e in questa ultima parte della settimana occuperà con decisione il Paese. Garantirà una prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con pochi temporali pomeridiani confinati alle zone montuose dell’estremo Sud. Nella giornata di domenica, invece, torna ad aumentare l’instabilità e il rischio di temporali sulle zone alpine sfiorate da una perturbazione in transito sulla Francia. Nei prossimi giorni si farà quindi sentire un caldo piuttosto intenso per il periodo, con massime quasi ovunque oltre 30 gradi e picchi anche localmente di 37-38 gradi nelle aree interne delle regioni tirreniche e della Sardegna. All’inizio della prossima settimana le temperature si manterranno ovunque ben oltre la norma ma il caldo si attenuerà leggermente complice un indebolimento dell’anticiclone africano e il ritorno a condizioni di maggiore variabilità e instabilità. Lunedì e martedì rovesci e temporali tenderanno a formarsi e a coinvolgere le aree alpine, parte del Nordovest e in generale le zone interne del Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 29 agosto



Giornata all’insegna del tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Al mattino un po’ di nubi sparse ma in attenuazione sul settore del basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio nubi in aumento a ridosso delle zone montuose con locali temporali di calore nell’estremo sud del Salento e sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature di 30 °C e oltre con valori massimi fino a 36-37 nelle aree interne di Sardegna, Toscana, Umbria, Campania e Sardegna. Venti per lo più deboli, salvo modesti rinforzi di Maestrale sui mari del Sud e di brezza lungo i litorali. Un po’ mosso l’Adriatico centro-meridionale, calmi o poco mossi i restanti bacini.



Previsioni meteo per sabato 30 agosto

Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull’Italia. Un po’ di nubi alte tenderanno a velare il cielo del Nord Italia e da metà giornata si formeranno in forma irregolare sulle aree montuose con la possibilità di temporali o rovesci in Calabria e in forma più isolata e sporadica sui rilievi alpini e della Basilicata. Temperature senza grandi variazioni e sempre ben oltre la norma con picchi massimi di 37-38 in Toscana, Umbria, lazio, Campania e Sardegna. Venti deboli, salvo modesti rinforzi da nord intorno alla Puglia con mari un po’ mossi.