Meteo: anticiclone africano, caldo da record nel weekend del 21-22 maggio 2022

E' giunta la conferma. Le previsioni meteo certificano che a causa dell'imperversare dell'Anticiclone africano, pronto ad abbracciare ancora di più l'Italia già da venerdì 20 maggio, il prossimo sarà un weekend da caldo record. Cosa dobbiamo aspettarci? Quanti gradi si registreranno nelle varie città? Ebbene maggio sembrerà luglio o agosto. I consigli degli esperti sono gli stessi che vengono forniti in piena estate, ovvero: non uscire nelle ore più calde e bere molto per re-integrare liquidi e sali minerali persi attraverso il sudore.

Meteo, weekend con caldo record: le temperature da Nord a Sud

Come abbiamo già detto e confermato, grazie alle ultime previsioni meteo, sarà un weekend da caldo record. Tra sabato 21 e domenica 22 maggio, infatti, al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna si prevede che si potrà raggiungere la soglia dei 35 gradi.

Sabato il tempo sarà generalmente soleggiato. Al Nord si potranno sviluppare, soprattutto attorno ai rilievi - nello specifico attorno alla fascia prealpina centro-orientale e in Carnia -, nubi cumuliformi, nelle ore più calde, che saranno associate a isolati e brevi acquazzoni o temporali di calore.

Le temperature massime si aggireranno tra 27 e 32 gradi, ma vi saranno punte di 33-35 gradi sulla valle padana e nei fondovalle alpini. Domenica, infine, la giornata si presenterà decisamente calda e soleggiata con la possibilità che compaiano annuvolamenti più significativi sulle Alpi. Qui non sono da escludere - nelle ore pomeridiane - brevi e isolati rovesci.

Arrivo di perturbazione da Nord per lunedì 23? Il caldo non accenna a diminuire

Come inizierà la nuova settimana del mese di maggio? Da Nord arriverà una perturbazione che, proprio dalla tarda mattinata di lunedì, porterà la formazione di temporali principalmente su Alpi e sulle vicine pianure di: