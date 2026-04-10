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Meteo, ancora sole e caldo anomalo poi si cambia: le previsioni

Tempo stabile sull'Italia grazie all'alta pressione: valori sopra le medie. Da domenica fase di maltempo e calo termico. Le previsioni meteo del 10-11 aprile
Previsione10 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione10 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Tempo stabile in tutta l’Italia anche venerdì, con qualche nuvola in più al Nord-Est e temperature che si mantengono oltre la media soprattutto al Nord e regioni tirreniche. Nel fine settimana si conferma un graduale indebolimento dell’alta pressione per l’avvicinarsi di un vortice ciclonico dal Nord Africa diretto verso la Sardegna e di un sistema frontale dalla Francia. Sabato non ci saranno ancora cambiamenti di rilievo, mentre nella giornata di domenica 12 aprile i primi effetti saranno il ritorno delle precipitazioni al Nord-Ovest e in Sardegna e un deciso rinforzo dei venti. I dati attuali indicano poi per lunedì e martedì un peggioramento con possibilità di maltempo diffuso sull’Italia, venti forti e un calo termico, con temperature vicine a quelle normali del periodo, dunque senza alcuna ondata di freddo.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 10 aprile

Tempo soleggiato su regioni tirreniche, Calabria e Isole. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Alpi lombarde; deboli piogge possibili sull’Alto Adige settentrionale. Poco nuvoloso o velato nel resto del Paese. Temperature massime senza variazioni di rilievo e ancora al di sopra della norma ovunque. Venti deboli.

Previsioni meteo per sabato 11 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta l’Italia, con soltanto una maggiore presenza di nuvole fin dal mattino in Piemonte e localmente in Emilia; nel pomeriggio un po’ di nubi tenderanno a formarsi anche sui settori appenninici del Centro-Nord. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, stabili o leggero aumento altrove. Venti inizialmente deboli, ma con Scirocco in rinforzo a fine giornata in Sicilia, Sardegna e mari circostanti, che divengono mossi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Aprile ore 15:55

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