Meteo: ancora piogge tra venerdì 28 e sabato 29 marzo, ecco dove

Gli ultimi giorni della settimana trascorreranno all’insegna del tempo molto instabile soprattutto al Centro-Sud, a causa dell’intensa perturbazione numero 13 del mese, collegata a un vortice di bassa pressione che rimarrà posizionato sulle nostre regioni meridionali fino a domenica. Le precipitazioni insisteranno maggiormente nelle regioni centrali adriatiche e nel settore del basso Tirreno. In più, sabato, un’altra perturbazione (la n.14) di origine nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale inserendosi nell’ambito della circolazione ciclonica e accentuando, così, l’instabilità sulle nostre regioni. Entro la fine di domenica il maltempo andrà attenuandosi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. In questo scenario, le temperature avranno un andamento altalenante, con valori frequentemente oltre la norma al Nord e in Toscana, intorno alla media, invece, nel resto del Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 28 marzo

Tempo prevalentemente stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con le schiarite più ampie su Alpi e Nord-Ovest. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese con piogge sparse, rovesci e anche dei temporali soprattutto al Sud e in Sicilia. Quota neve intorno ai 1600 metri in successivo rialzo sull’Appennino centrale.

Temperature massime in aumento al Centro, senza grandi variazioni altrove; valori oltre la media al Nord e in Toscana. Venti forti di Maestrale sulle isole maggiori; ventilato per venti settentrionali anche al Centro e sull’alto Adriatico. Mari: poco mossi Ligure e basso Adriatico; mossi o molto mossi gli altri, fino ad agitato il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 29 marzo

Molte nuvole al Centro-Sud e nel settore dell’alto Adriatico, con piogge e rovesci sparsi, maggiormente insistenti sul versante adriatico e al meridione. Brevi piogge possibili anche in Liguria. Tempo più stabile nel resto del Nord, con le schiarite più ampie fra Piemonte e Lombardia occidentale. Quota neve intorno a 1500-1600 metri sull’Appennino centrale.

Temperature massime in calo al Centro, al Nord-Est e in Sardegna, in leggero rialzo in Sicilia. Venti forti di Maestrale sulle Isole; possibili episodi di Foehn nelle valli alpine e al Nord-Ovest.