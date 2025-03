Meteo, insiste il maltempo: sabato da allerta rossa e rischio criticità. Le previsioni dal 15 marzo

Prosegue l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia: anche nella giornata di sabato 15 marzo piogge e temporali insisteranno soprattutto al Nord, in Toscana e in Sardegna con il rischio di fenomeni intensi e criticità elevato specialmente in Toscana, in Emilia Romagna e al Nord-Est. Attesa anche la neve sull’arco alpino al di sopra dei 1.000 metri, con accumuli importanti oltre i 1.500 metri di quota.

Il Sud e la Sicilia resteranno ai margini del flusso perturbato, con una prevalenza di tempo stabile accompagnato anche da un’impennata delle temperature a causa della risalita di una massa d’aria calda dal Nord Africa che favorirà ancora picchi massimi quasi estivi.

Il maltempo tenderà ad attenuarsi da domenica, con un miglioramento del tempo che si farà più deciso nel corso della prossima settimana con condizioni meteo destinati a restare stabili almeno fino a giovedì. Tuttavia, questo ritorno verso una situazione più tranquilla sarà accompagnato da un brusco e sensibile calo termico a causa del richiamo di una massa d’aria di origine artica che, soprattutto da martedì, si farà strada verso la nostra penisola riportando temperature di stampo invernale.

Le previsioni meteo per sabato 15 marzo

Oggi condizioni di maltempo con piogge e rovesci sparsi al Nord, in Toscana e in Sardegna, con il rischio di fenomeni intensi e criticità in particolare in Toscana, Emilia Romagna e Venezie. Fenomeni più isolati interesseranno anche Lazio, Umbria, Marche e Appennino abruzzese, mentre non si escludono brevi e isolati temporali anche in Puglia e Campania. Quota neve dai 1000 ai 1400 metri sulle Alpi. Tempo più stabile nel resto d’Italia, con le schiarite più ampie all’estremo Sud e in Sicilia.

Temperature massime in calo in Sardegna e sul settore del basso Tirreno; valori inferiori alla norma al Nord, ancora caldo anomalo al Sud e in Sicilia. Venti tesi da sud tra Ionio, Salento e Adriatico meridionale; Libeccio in rinforzo tra Ligure e medio-alto Tirreno; Maestrale in Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 16 marzo

Tempo in generale miglioramento, ma con cielo irregolarmente nuvoloso e ancora qualche isolata pioggia o rovescio in Piemonte, Liguria, alta Lombardia, estremo Nord-Est, Abruzzo, Molise, zone interne del Centro, Puglia settentrionale, Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, in esaurimento alla sera. Quota neve intorno ai 1000-1300 metri sulle Alpi, 1400 metri sull’Appennino centrale.

Temperature in calo, eccetto le massime al Nord. Venti occidentali in rinforzo dai settori occidentali e meridionali del Paese. Poco mosso l’alto Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.