Meteo, grande caldo, afa e notti tropicali. Temporali dal 12 luglio al Nord: rischio fenomeni violenti

Il grande caldo continua a soffocare l'Italia, con afa e notti tropicali, ma al Nord la calura potrà attenuarsi per l'arrivo di temporali, localmente violenti, con rischio di grandine e forti raffiche di vento.

Prosegue la seconda ondata di calore, portata dall’Anticiclone nord-africano, proteso a tutto il bacino del Mediterraneo e ai Paesi limitrofi, compresa tutta la Penisola balcanica. Ne consegue una fase lunga di caldo afoso intenso, caratterizzata da notti tropicali (minime all’alba non inferiori ai 20 gradi), temperature massime oltre i 30 gradi, con punte di 40-42 gradi nelle aree interne peninsulari e sulle Isole, tassi di umidità elevati (specie al Nord), mentre sulle Alpi lo zero termico (quota al di sopra della quale si trovano temperature inferiori a 0°C) si mantiene a quote eccezionalmente alte, intorno ai 4400-4600 metri.

Al Nord, tra mercoledì 12 e venerdì 14 si conferma una lieve e temporanea attenuazione della calura, complice il passaggio della coda di una perturbazione atlantica (la n.1 di luglio), responsabile di una fase temporalesca localmente violenta.

A seguire, nuova intensificazione del caldo sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud proseguirà senza tregua almeno fino al 20 luglio. Attenzione perché qui il peggio di questa fiammata africana potrebbe arrivare a partire da lunedì 17, con il termometro che potrebbe sfiorare i 43-45 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 12

Al Centro-Sud e sulle Isole tempo soleggiato, salvo qualche nuvola passeggera tra Toscana, Umbria e Marche. Al Nord maggiore variabilità sin dal mattino, con il rischio di rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, occasionalmente anche sulle pianure settentrionali adiacenti. Spazi soleggiati più ampi su Emilia Romagna e coste dell’alto Adriatico. In serata e nella notte focolai temporaleschi in formazione anche sulla valle padana, localmente violenti.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, in lieve aumento sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole, dove sarà possibile superare localmente la soglia del 40 gradi. Venti: di Scirocco in rinforzo sul mar Tirreno.

Le previsioni meteo per giovedì 13

Al Nord tempo instabile con alto rischio di rovesci o temporali, soprattutto al Nordest, nella prima parte della giornata anche tra Liguria e Lombardia. Al Centro e sulla Sardegna un po’ di nuvole in transito, più dense e associate a occasionali rovesci nel nord della Toscana. Al Sud e sulla Sicilia tempo ben soleggiato.

Temperature massime in calo al Nord, dove il clima sarà afoso, ma dove non si dovrebbero superare i 32-33 gradi; in ulteriore lieve aumento sulle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali e sulle Isole dove si potranno raggiungere i 40-42 gradi. Venti: moderati meridionali sui mari di ponente e sulle regioni centrali; forti raffiche nelle aree temporalesche.