Meteo: alta pressione sull'Italia! Clima più fresco al Sud

Dopo che l’ultima perturbazione (la numero 3 del mese) ha abbandonato l’Italia, l’alta pressione sta tornando rapidamente ad allungarsi sul nostro Paese, e nei prossimi giorni occuperà stabilmente gran parte dell’Europa Occidentale e del Mediterraneo, impedendo l’arrivo sull’Italia di altri sistemi nuvolosi.

Nella parte centrale della settimana, tra oggi (mercoledì 14 ottobre) e venerdì 16, il tempo sarà quindi soleggiato e stabile in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità all’estremo Sud nella giornata di venerdì per l’avvicinarsi di un vortice di bassa pressione dalla Grecia.

Dal punto di vista termico le temperature torneranno a salire, specie al Centro-Nord e in Sardegna, dove sono attesi nuovamente valori al di sopra della norma, mentre al Sud le temperature rimarranno nel complesso vicine alle medie stagionali. Nel fine settimana è possibile un cambiamento della situazione a causa di una nuova perturbazione, ma la tendenza rimane piuttosto incerta, per cui vi consigliamo di seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 14 ottobre

Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con pochi temporanei annuvolamenti per lo più limitati alle Alpi Orientali. Nel pomeriggio tempo stabile e soleggiato ovunque, con soltanto il transito di qualche velatura.

Temperature massime in lieve rialzo in gran parte del Centro-Nord, stazionarie o in ulteriore leggero calo al Sud. Giornata ancora ventosa per venti di Tramontana e Maestrale sulle regioni meridionali, dove i mari rimarranno in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 15 ottobre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutte le regioni; solo a tratti qualche nuvola innocua in più, specie su Levante Ligure e Alta Toscana.

Temperature massime in aumento al Nordovest, medio versante adriatico, Sud e Isole, con poche variazioni altrove. Moderati venti settentrionali su basso Adriatico e Ionio.