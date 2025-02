Meteo: alta pressione protagonista, ma durerà poco. Le previsioni dal 5 febbraio

Tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio l’alta pressione rimarrà allungata sulla nostra Penisola, dove garantirà prevalenza di tempo stabile e asciutto; la stabilità atmosferica però favorirà anche la formazione di nebbie, nelle ore notturne e del primo mattino, soprattutto al Nord. Le temperature, in questa parte centrale della settimana, rimarranno in generale leggermente al di sopra della norma.

La fase caratterizzata dall’alta pressione è destinata comunque a finire presto, perché già venerdì due diverse perturbazioni, una in discesa dalla Scandinavia (la numero 2 di febbraio) l’altra in risalita dal Nord Africa (la numero 3 del mese), si daranno appuntamento sull’Italia, causando un generale peggioramento del tempo. L’esatta evoluzione del peggioramento rimane tutt’ora incerta, ma è probabile che tra venerdì e domenica in diverse zone le precipitazioni siano abbondanti, mentre l’aria fredda, che nel frattempo irromperà sulle regioni settentrionali, potrebbe spingere la neve fino a bassa quota al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 febbraio

Mercoledì un po’ di nuvolosità all’estremo Sud e sulle Isole maggiori, con qualche pioggia sulla Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con qualche nebbia nelle prime ore del giorno sulle pianure del Nord.

Temperature massime senza grandi variazioni: piuttosto miti per il periodo con un’anomalia più sensibile al Nord, dove sono attese punte fino a 13-14 gradi. Venti a tratti ancora moderati settentrionali su Adriatico, Puglia e Ionio, con mari ancora un po’ mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 6 febbraio

Giovedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia. Nel corso della giornata, tuttavia, si osserveranno i primi passaggi nuvolosi a quote medio-alte e un addensamento delle nubi più consistente sulle Isole maggiori, con occasionali brevi piogge non escluse sulla Sicilia centro-occidentale. Di notte e al mattino foschie dense e nebbie a banchi sulla pianura padana, in diradamento entro metà giornata.

Temperature pressoché invariate, occasionali deboli gelate all’alba al Nord. Venti in attenuazione sui mari di levante, ovunque per lo più di debole intensità. Mari calmi o poco mossi.