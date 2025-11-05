Meteo, alta pressione protagonista fino a giovedì: le previsioni

Fra oggi e domani l’alta pressione occuperà stabilmente la nostra Penisola, garantendo così prevalenza di tempo stabile e asciutto, ma con probabilità elevata di formazione di nebbia sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro. In queste condizioni, a causa della presenza di una massa d’aria relativamente mite, unita alla serenità del cielo, le temperature diurne continueranno a salire quasi ovunque oltre i livelli normali. Al contrario, il più efficace raffreddamento notturno manterrà le temperature minime più vicine alla norma o leggermente inferiori, in particolare nelle regioni settentrionali dove scenderanno sotto i 5 °C, avvicinandosi localmente agli 0°C. Le proiezioni modellistiche continuano a confermare un nuovo peggioramento del tempo a partire da venerdì, per l’arrivo di una perturbazione atlantica (la n. 2 di novembre) che inizialmente coinvolgerà più che altro la Sardegna, con le prime piogge già nella sera di giovedì, ma con tendenza ad estendersi alle altre regioni meridionali e buona parte del Centro. Nella seconda parte di sabato questa perturbazione si allontanerà lasciando alle sue spalle un po’ di instabilità, quindi una parziale e breve tregua, interrotta, tuttavia, dal probabile arrivo di un altro impulso perturbato che dovrebbe seguire il medesimo percorso, con un nuovo carico di piogge e temporali al Sud, sulle Isole e su parte del Centro tra la fine di sabato e la giornata di domenica. Durante tutta questa fase, nella parte finale della settimana, al Nord le condizioni meteorologiche non cambieranno più di tanto, rimanendo improntate alla stabilità, a parte un temporaneo coinvolgimento del Ponente ligure all’inizio di venerdì.

Previsioni meteo per mercoledì 5 novembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni, salvo ancora qualche annuvolamento più compatto nella Sicilia ionica. Iniziale presenza di nebbie nella parte centro-orientale della pianura Padana, in rapido dissolvimento in mattinata e in nuova formazione a fine giornata. Temperature massime senza notevoli variazioni, con valori in generale leggermente al di sopra della norma, compresi fra 15 e 20 gradi al Nord, 17-23 gradi al Centro-Sud. Resta piuttosto ampia l’escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio al Centro-Nord. Venti deboli, salvo rinforzi da nord o nord-ovest su Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per giovedì 6 novembre

Tempo ancora stabile con velature passeggere e un po’ di nuvolosità sulle Alpi Occidentali e in Sardegna. Fra notte e mattina probabile formazione di nebbie e strati nuvolosi bassi in buona parte della pianura Padana e, in maniera più circoscritta, anche nelle valli del Centro, in dissolvimento nelle ore centrali del giorno e in nuova formazione a fine giornata. Nel corso della serata tempo in peggioramento in Sardegna con l’arrivo di piogge e rovesci a partire dal settore occidentale dell’isola. Temperature stazionarie o in leggero calo; inizio di giornata un po’ freddo, specie al Centro-Nord, valori pomeridiani nella media o leggermente oltre. Venti di Scirocco in rinforzo in Sardegna e nel Canale di Sicilia.