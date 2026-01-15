Meteo: alta pressione ma non per molto! Maltempo in arrivo: le previsioni

Nonostante la presenza dell’alta pressione, umide e miti correnti meridionali oggi (giovedì 15 gennaio) porteranno nuvole su molte zone del Paese, e in particolare al Centro-Nord, con la possibilità anche di qualche pioggia, specie al Nordovest. Da domani (venerdì 16) la situazione però è destinata a peggiorare, perché l’alta pressione si ritirerà dalla nostra Penisola, mentre dal Nord Africa si affaccerà una perturbazione (la numero 6 di gennaio) che, tra venerdì e sabato 17, porterà moderato maltempo soprattutto su Nordovest e Isole Maggiori.

Un’altra perturbazione (la numero 7 di gennaio), di origine atlantica, raggiungerà la Penisola domenica 18, accompagnata da nuovo maltempo soprattutto al Nordovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Nonostante il maltempo, grazie alle miti correnti meridionali, anche negli ultimi giorni della settimana le temperature si manterranno in generale al di sopra della norma, specie nei valori notturni, che resteranno sopra lo zero alle basse quote. All’inizio della prossima settimana è probabile che arrivi un’altra perturbazione (la numero 8 del mese).

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 15 gennaio)

Prevalenza di tempo bello in Abruzzo, Molise, Sud e Isole, nonostante qualche temporaneo annuvolamento. Molte nubi sul resto d’Italia: al mattino qualche pioggia su Lombardia, Liguria, Emilia Occidentale e Alta Toscana, con neve sulle zone alpine oltre 1200-1300 metri; nel pomeriggio piogge deboli e isolate su Liguria, pianura lombarda, Bassa Toscana e Alto Lazio; in serata piogge sparse, per lo più deboli, su Piemonte Orientale, Lombardia, Liguria e Toscana, con neve sulle zone alpine oltre 1200-1400 metri.

Temperature massime in leggero aumento al Sud, quasi stazionarie altrove; valori per lo più sopra la media. Insiste una leggera ventilazione meridionale sui mari.

Le previsioni meteo per venerdì 16 gennaio

Nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, Toscana e Sardegna, a parte delle schiarite in Alto Adige. Nubi sparse, alternate a schiarite, su Marche, Umbria, Lazio, e versante ionico. Tempo più soleggiato altrove. Piogge su Liguria, alta Toscana, Lombardia occidentale, basso Piemonte e Sardegna orientale, tendenti a divenire più diffuse alla sera al Nord-Ovest con neve oltre 1000-1200 metri sulle Alpi occidentali.

Dal pomeriggio nubi in aumento anche in Sicilia, con piogge in arrivo alla sera. Temperature senza notevoli variazioni, ancora relativamente miti in molte regioni. Venti da sud o sud-est sui mari occidentali e meridionali.