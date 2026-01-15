FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: alta pressione ma non per molto! Maltempo in arrivo: le pr...

Meteo: alta pressione ma non per molto! Maltempo in arrivo: le previsioni

Oggi (giovedì 15 gennaio) tempo stabile ma non ovunque, con cieli grigi e qualche pioggia. Venerdì 16 ritorna il maltempo: le previsioni meteo.
Previsione15 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione15 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Nonostante la presenza dell’alta pressione, umide e miti correnti meridionali oggi (giovedì 15 gennaio) porteranno nuvole su molte zone del Paese, e in particolare al Centro-Nord, con la possibilità anche di qualche pioggia, specie al Nordovest. Da domani (venerdì 16) la situazione però è destinata a peggiorare, perché l’alta pressione si ritirerà dalla nostra Penisola, mentre dal Nord Africa si affaccerà una perturbazione (la numero 6 di gennaio) che, tra venerdì e sabato 17, porterà moderato maltempo soprattutto su Nordovest e Isole Maggiori.

Un’altra perturbazione (la numero 7 di gennaio), di origine atlantica, raggiungerà la Penisola domenica 18, accompagnata da nuovo maltempo soprattutto al Nordovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Nonostante il maltempo, grazie alle miti correnti meridionali, anche negli ultimi giorni della settimana le temperature si manterranno in generale al di sopra della norma, specie nei valori notturni, che resteranno sopra lo zero alle basse quote. All’inizio della prossima settimana è probabile che arrivi un’altra perturbazione (la numero 8 del mese).

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 15 gennaio)

Prevalenza di tempo bello in Abruzzo, Molise, Sud e Isole, nonostante qualche temporaneo annuvolamento. Molte nubi sul resto d’Italia: al mattino qualche pioggia su Lombardia, Liguria, Emilia Occidentale e Alta Toscana, con neve sulle zone alpine oltre 1200-1300 metri; nel pomeriggio piogge deboli e isolate su Liguria, pianura lombarda, Bassa Toscana e Alto Lazio; in serata piogge sparse, per lo più deboli, su Piemonte Orientale, Lombardia, Liguria e Toscana, con neve sulle zone alpine oltre 1200-1400 metri.

Temperature massime in leggero aumento al Sud, quasi stazionarie altrove; valori per lo più sopra la media. Insiste una leggera ventilazione meridionale sui mari.

Le previsioni meteo per venerdì 16 gennaio

Nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, Toscana e Sardegna, a parte delle schiarite in Alto Adige. Nubi sparse, alternate a schiarite, su Marche, Umbria, Lazio, e versante ionico. Tempo più soleggiato altrove. Piogge su Liguria, alta Toscana, Lombardia occidentale, basso Piemonte e Sardegna orientale, tendenti a divenire più diffuse alla sera al Nord-Ovest con neve oltre 1000-1200 metri sulle Alpi occidentali.

Dal pomeriggio nubi in aumento anche in Sicilia, con piogge in arrivo alla sera. Temperature senza notevoli variazioni, ancora relativamente miti in molte regioni. Venti da sud o sud-est sui mari occidentali e meridionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 15 gennaio con nubi e poche piogge: le previsioni
    Previsione15 Gennaio 2026

    Meteo, 15 gennaio con nubi e poche piogge: le previsioni

    Cieli ancora grigi al Nord e settore tirrenico, maggiori schiarite altrove. Temperature sopra la norma con aria umida e mite. Le previsioni meteo del 15-16 gennaio
  • Meteo, 15-16 gennaio con correnti umide sull'Italia: le previsioni
    Previsione14 Gennaio 2026

    Meteo, 15-16 gennaio con correnti umide sull'Italia: le previsioni

    Alta pressione sul Paese ma tempo non sempre soleggiato per l'afflusso di miti e umide correnti da Ovest. Qualche debole pioggia al Nord. Le previsioni meteo del 15-16 gennaio
  • Meteo, 14-15 gennaio con prevalenza di tempo stabile: le previsioni
    Previsione14 Gennaio 2026

    Meteo, 14-15 gennaio con prevalenza di tempo stabile: le previsioni

    Molte nuvole al Nord e settore tirrenico con deboli pioviggini. Aria relativamente mite con valori sopra la norma. Le previsioni meteo del 14-15 gennaio
  • Anticiclone sull'Italia: poche piogge tra oggi e domani, poi nuovo peggioramento. Le previsioni dal 14 gennaio
    Previsione14 Gennaio 2026

    Anticiclone sull'Italia: poche piogge tra oggi e domani, poi nuovo peggioramento. Le previsioni dal 14 gennaio

    Alta pressione protagonista fino a domani: temperature in aumento e poche piogge in vista, cambio di scena da venerdì. Le previsioni meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Tendenza14 Gennaio 2026
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Correnti di Scirocco in rinforzo nel weekend del 17-18 gennaio con poche piogge su Isole e Calabria e clima mite. La tendenza meteo
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Tendenza13 Gennaio 2026
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Due perturbazioni in arrivo tra venerdì 16 gennaio e domenica 18: piogge in molte regioni, ma con un clima insolitamente mite per il periodo.
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Tendenza12 Gennaio 2026
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila una nuova perturbazione
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Gennaio ore 11:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154