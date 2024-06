Meteo: alta pressione da mercoledì 5 giugno! Picchi fino a 30 gradi

Martedì 4 giugno una residua e blanda circolazione ciclonica insisterà sull’Italia mantenendo ancora condizioni di instabilità soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati in sviluppo nelle ore centrali del giorno.

Da mercoledì 5 la pressione atmosferica tenderà ad aumentare per via dell’espansione del promontorio anticiclonico nord-africano che determinerà tempo stabile accompagnato da un sensibile rialzo termico a causa della concomitante risalita di una massa d’aria subtropicale. Da giovedì 6 i picchi di temperatura massima potrebbero superare i 30 gradi al Centro-Sud e arrivare molto vicini ai 30 gradi al Nord.

Nel weekend possibile l'arrivo di una nuova perturbazione al Nord: la tendenza meteo

Nel fine settimana sulle regioni centro-meridionali il tempo dovrebbe continuare a rimanere stabile con caldo in ulteriore aumento, mentre il Nord potrebbe essere lambito da una perturbazione la cui traiettoria, tuttavia, presenta al momento un grado di incertezza tale da non consentire una previsione sufficientemente attendibile riguardo gli effetti in termini di precipitazioni e variazione delle temperature.