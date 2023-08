Meteo: scatta l'allerta rossa in Lombardia, arancione e gialla nel resto d'Italia per il 28 agosto per rischio tempeste. Le zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo per la giornata di lunedì 28 agosto 2023. Scatta l'allarme meteo in diverse regioni; in particolare allerta rossa in Lombardia e arancione in Liguria, Toscana e Veneto. Tutte le regioni e zone a rischio.

Allerta rossa in Lombardia per maltempo il 28 agosto: ecco dove

La fine di agosto è all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha comunicato per lunedì 28 agosto 2023 uno stato di allerta rossa in Lombardia per rischio idrogeologico. Si tratta del massimo livello di criticità previsto. I cittadini sono chiamati a seguire le indicazioni del proprio Comune e mantenersi informati sull'evoluzione degli eventi. Lo stato di emergenza è stato emesso per la zona di Valchiavenna in Lombardia.

Meteo, allerta arancione dalla Lombardia al Veneto: tutte le regioni a rischio in Italia

Sempre lunedì 28 agosto scatta l'allerta arancione in diverse regioni d'Italia per il rischio piogge e temporali. Un lunedì climaticamente "nero" in diverse zone della penisola alle prese con un allarme meteo diramato dalla Protezione Civile per il rischio di nubifragi e grandinate. Ecco le zone a rischio temporali:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Toscana : Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Non solo, l'ondata di maltempo registratasi nelle ultime ore nelle regioni del Nord ha spinto la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta meteo arancione anche per rischio idrogeologico in diverse regioni d'Italia. Ecco tutte le zone a rischio:

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale; Toscana : Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole;

: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Isole; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Infine allarme meteo anche per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali. L'allerta meteo arancione è stata diramata in:

Lombardia : Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano;

: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Allerta meteo gialla in Italia il 28 agosto per rischio piogge, idrogeologico e idraulico

Gli ultimi giorni di agosto segnano la fine dell'estate africana. La conferma arriva dalle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile. Dopo la prima ondata di maltempo che ha interessato le regioni del Nord, gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nella giornata di lunedì 28 agosto 2023 con uno stato di allerta gialla comunicata per il rischio di piogge e temporali intensi. Ecco le regioni coinvolte:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio SangroPiemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio SangroPiemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale; Sardegna : Gallura, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso;

: Gallura, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di RhêmesVeneto: Alto Piave.

Infine da non sottovalutare anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico diramate sempre dal Dipartimento della Protezione Civile nelle seguenti regioni e zone: