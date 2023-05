Meteo, allerta rossa, arancione e gialla in Italia il 26 maggio: dall'Emilia Romagna alla Toscana

Nuovo avviso di allerta meteo in Italia per venerdì 26 maggio 2023. Prosegue l'allarme maltempo in diverse regioni dello stivalo diramato dal Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato triplice allerte meteo: rossa e arancione in Emilia Romagna e gialla nel resto del paese. Ecco dove.

Meteo Emilia Romagna, ancora allerta rossa e arancione dopo l'alluvione

Non c'è pace in Emilia Romagna dopo la tragica alluvione che ha causato 15 morti e più di 26mila sfollati. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta rossa ed arancione nella regione anche per venerdì 26 maggio 2023. L'allerta rossa che, segnala un grave pericolo per la sicurezza della persona e con possibili perdite di vite umane, è stata diramata in Emilia Romagna per rischio idraulico nelle seguenti zone: Bassa collina e pianura romagnola, Pianura bolognese, Costa romagnola.

Sempre in Emilia Romagna scatta l'allerta arancione per rischio idraulico ed idrogeologico in diverse zone: Collina bolognese, Alta collina romagnola. Al momento non è stato comunicato nessun avviso di chiusura delle scuole in regione.

Allerta meteo gialla in Italia per il 26 maggio: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per venerdì 26 maggio 2023 per rischio piogge e temporali in due regioni dello stivale. Escluda dall'allarme pioggia l'Emilia Romagna che da giorni è costretta a fare i conti con i tragici danni dell'alluvione con migliaia di sfollati e fango da spalare per le strade. Ecco le regioni interessate dall'allerta gialla per temporali:

Basilicata ;

; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Non solo, l'avviso di allerta gialla scatta anche rischio idraulico nuovamente in Emilia Romagna e nelle zone: Montagna romagnola, Montagna bolognese. Infine da non sottovalutare è l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico che riguarda: