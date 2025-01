Meteo: allerta rossa, arancione e gialla il 28 gennaio in Italia: 11 le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, martedì 28 gennaio 2025, una triplice allerta meteo. Scatta l'allerta rossa, ma anche arancione e gialla in buona parte del paese. Ecco tutte le regioni e zone interessate.

Allerta rossa e arancione in Italia: tutte le regioni coinvolte

Il passaggio della perturbazione n.9 di gennaio si fa sentire in buona parte d'Italia colpita da una forte ondata di maltempo e criticità tali da spingere la Protezione Civile a diramare uno stato di allerta rossa che rappresenta il livello massimo e più pericoloso. L'allerta rossa scatta quando si prevedono fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti e rappresenta un livello di elevata criticità per la presenza di situazioni estreme che possono essere pericolose per la pubblica incolumità. Lo stato di allerta meteo rossa il 28 gennaio è stato emesso per possibile rischio idrogeologico in Liguria nelle zone: Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Il maltempo diffuso ha spinto la Protezione Civile a comunicare anche un bollettino di allerta arancione, il secondo livello che prevede fenomeni molto intensi ed estesi con un rischio elevato per esondazioni, smottamenti, frane significative, cadute di alberi e danni a persone e cose. Lo stato di allerta è stato diramato per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese; Toscana: Lunigiana.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta arancione per rischio idrogeologico comunicato nelle regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro; Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Maltempo, allerta gialla il 28 gennaio in Italia: ecco dove

Non solo l'allerta rossa ed arancione, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla per maltempo e criticità il 28 gennaio 2025 in buona parte delle regioni del Centro-Nord. La perturbazione numero 8 del mese si fa sentire nelle regioni centro-settentrionali con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare l'allarme maltempo. Ecco le regioni interessate e coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Alto Tevere.

Da non sottovalutare poi è l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diramata in:

Emilia Romagna : Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine da prestare attenzione anche all'allerta gialla per rischio idrogeologico che corrisponde corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico è stato comunicato in 10 regioni. Ecco nel dettaglio le zone: