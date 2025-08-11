Meteo, allerta ondate di calore il 12 agosto 2025 in Italia: scatta il bollino rosso in 11 città. Tutti i livelli di rischio per il Ministero della Salute

La quarta ondata di calore dell'estate 2025 non molla la presa in Italia dove scatta un nuovo stato di allerta meteo per il caldo. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un nuovo incremento delle temperature con valori che sfioreranno anche i 40°. Scopriamo le città a rischio ondate di calore nella giornata di martedì 12 agosto 2025.

Caldo estremo in buona parte d'Italia nella giornata di martedì 12 agosto 2025. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta meteo per il rischio ondate di calore in Italia complice la rimonta dell'anticiclone nord-africano che da giorni domina lungo il Mediterraneo. Nelle prossime ore è previsto un aumento delle temperature con valori compresi tra i 36-38° e picchi di anche 40°. Per questo motivo è stato comunicato uno stato di allerta meteo per rischio ondate di calore di livello 3. Si tratta del livello più alto e rischio di allerta meteo per il caldo corrispondendo al bollino rosso che segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche. Scopriamo tutte le città dove scatta il bollino rosso di allerta meteo per ondate di calore nella giornata di martedì 12 agosto 2025:

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Frosinone

Latina

Milano

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Allerta caldo in Italia: dove scatta il bollino arancione e giallo il 12 agosto 2025

Non solo, sempre martedì 12 agosto 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo caldo di livello 2 corrispondente al bollino arancione. In questo caso il livello di allerta meteo caldo di livello 2 segnala la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le città a rischio ondate di calore:

Campobasso

Genova

Venezia

Verona

Viterbo

Infine da non sottovalutare è anche il livello 1 di allerta meteo per possibili ondate di calore diramato dal Ministero della Salute. Se il livello 3 di allerta (bollino rosso) indica quello più rischioso in presenza di un livello 1 di allerta si segnalano condizioni meteorologiche da tenere sotto controllo. A differenza degli altri livelli di allerta, infatti, il livello 1 di allerta meteo per ondate di calore non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

A seguire la lista delle città dove scatta il bollino giallo di allerta meteo caldo il 12 agosto 2025: