Meteo, allerta gialla per piogge e maltempo il 2 settembre in Italia: ecco dove

La prima settimana di settembre inizia nel segno del maltempo in diverse regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Ecco dove scatta l'allarme maltempo per lunedì 2 settembre 2024.

Meteo, allerta gialla per piogge il 2 settembre: ecco dove

Scatta l'allerta meteo gialla in Italia per lunedì 2 settembre 2024. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni dello stivale.

L'anticiclone africano non molla la presa in diverse regioni garantendo ancora un clima caldo, soleggiato e con temperature superiori alla media, mentre in altre si fanno sentire gli effetti della prima perturbazione di settembre. Dopo settimane di grande caldo ecco arrivare una nuova fase di maltempo con il rischio di rovesci e temporali in ben 5 regioni dello stivale.

Ecco dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 2 settembre 2024: