Meteo, allerta gialla per temporali il 29 luglio in Lombardia e Veneto: ecco le zone a rischio

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo nelle regioni del Nord Italia interessate da una allerta meteo gialla per piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha comunicato per lunedì 29 luglio 2024 un allarme maltempo in alcune regioni settentrionali. Ecco dove.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 29 luglio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di lunedì 29 luglio 2024 una nuova allerta meteo gialla per maltempo e piogge in alcune regioni del Nord. Nelle prossime ore è previsto il passaggio di una debole perturbazione che farà sentire i suoi effetti con il ritorno di rovesci e temporali che andranno a stemperare le temperature bollenti degli ultimi giorni. La rimonta dell'alta pressione e la presenza costante dell'anticiclone nord-africano ha segnato l'inzio di una nuova intensa ondata di caldo che ha visto registrare lungo tutto lo stivale temperature roventi con le massime che hanno sfiorato i 40° in diverse regioni.

Stop al caldo, almeno momentaneamente, in alcune regioni del Nord Italia dove nelle prossime ore scatta l'allarme maltempo con tanto di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e piogge. L'allerta meteo, emessa dalla Protezione Civile, riguarda solo due regioni. Si tratta di Lombardia e Veneto colpite da una nuova ondata di maltempo. Ecco nel dettaglio le zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla diramata per lunedì 29 luglio 2024: