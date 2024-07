Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo il 23 luglio in Lombardia: ecco dove

Il maltempo che nelle ultime ore ha interessato buona parte dell'Italia prosegue ancora con il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e piogge. Ecco dove.

Maltempo in Lombardia: scatta l'allerta gialla per piogge il 23 luglio

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con un nuovo stato d'allerta meteo. Dopo le regioni del Nord, gli effetti della perturbazione atlantica si sono fatti sentire anche al Sud con violenti nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento che hanno causato non pochi danni e disagi. Se al Nord i danni maggiori hanno interessato la regione Lombardia, città di Milano compresa, e tutta la zone del piacentino. Nelle ultime ore il maltempo ha fatto capolino al Sud interessando principalmente la regione Puglia e la Basilicata con la città di Matera completamente allagata.

La situazione non sembra destinata a migliorare al Nord dove è stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile un nuovo bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. L'allarme maltempo è stato comunicato in una sola regione; si tratta della Lombardia che negli ultimi giorni è già stata colpita dagli effetti della perturbazione atlantica da forti piogge e grandinate. Per la giornata di martedì 23 luglio 2024 l'allerta meteo gialla per rischio temporali è stata comunicata nelle seguenti zone della Lombardia:

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano.

L'ondata di maltempo dovrebbe colpire anche la città di Milano dove è stata emesse l'allerta gialla per piogge.