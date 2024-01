Meteo, allerta gialla in Italia per il 9 gennaio 2024: tutte le regioni coinvolte

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando l'Italia alle prese con una serie di allerte meteo diramate dal Dipartimento della Protezione Civile. Anche per la giornata di domani, martedì 9 gennaio 2024, è stato comunicato uno stato di emergenza meteo per rischio maltempo. Ecco le regioni e zone interessate.

Allerta meteo domani, 9 gennaio 2024: dove scatta l'allarme maltempo

Per la giornata di domani, martedì 9 gennaio 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla in diverse regioni d'Italia. Il passaggio della perturbazione n.2 di gennaio continua a far sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale con diverse regioni interessato da uno stato di allerta meteo.

La prima allerta gialla diramata dalla Protezione Civile segnala una ordinaria criticità per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. La regione interessata dall'allarme meteo è l'Emilia Romagna e le zone: Pianura modenese, Pianura bolognese.

Non solo, sempre martedì 9 gennaio 2024, scatta l'allerta meteo per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone a rischio:

Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Sardegna: Logudoro.

Allerta meteo Campania per il 9 gennaio 2024: le zone a rischio

Confermata l'allerta meteo gialla in Campania dalla Protezione Civile della Regione Campania. Dopo attente valutazioni da parte del Centro Funzionale, le forti precipitazioni che da ore stanno interessando la fascia costiera, ha spinto la Protezione Civile a prorogare per altre 12 ore l'allerta meteo gialla. Come si legge dal sito ufficiale della Protezione Civile della Regione Campania: "dalle 17.01 di oggi alle 5 di domani mattina, viene rinnovato il livello di allerta Giallo limitatamente alle zone:

1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana),

3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele),

6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

In queste zone permane il rischio di abbondanti precipitazioni con il conseguente rischio idrogeologico localizzato per il possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane.