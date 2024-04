Meteo, allerta gialla in Italia per il 18 aprile per piogge e rovesci: le zone a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando l'Italia. Dopo giorni di caldo anomalo con temperature che hanno visto la colonnina di mercurio sfiorare anche i 30°, la terza settimana del mese di Aprile ha segnato un brusco cambio climatico con il ripristino di condizioni meteo di stampo invernale. Nuova allerta meteo di colore gialla emesse dalla Protezione Civile nella giornata di giovedì 18 aprile 2024 per il rischio di piogge e temporali. Scopriamo le regioni interessate.

Allerta gialla in Italia per piogge e temporali il 18 aprile: ecco dove

Il passaggio di diverse perturbazioni ha fatto scattare l'allarme meteo per rischio piogge e maltempo da Nord a Sud in Italia con tanto di allerte meteo. Anche nella giornata di giovedì 18 aprile 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

Per la giornata di domani, giovedì 18 aprile 2024, scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in tre regioni dello stivale. Ecco le regioni e le zone nello specifico: