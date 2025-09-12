FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla per piogge in Italia il 13 settembre 2025: a rischio la regione Lombardia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Lombardia.
Clima12 Settembre 2025 - ore 18:09 - Redatto da Meteo.it
Nuovo stato di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile al Nord Italia nella giornata di domani, sabato 13 settembre 2025. Piogge e temporali, anche intensi, sono previsti in Lombardia nelle prossime ore.

Piogge e temporali in Lombardia: scatta l'allerta gialla il 13 settembre 2025

Dopo una settimana segnata dal maltempo con eventi metereologici intensi e pericolosi tali da far scattare il duplice stato di allerta meteo arancione e gialla, torna il bel tempo in gran parte d'Italia complice la rimonta dell'alta pressione. Nonostante il ritorno dell'anticiclone nelle regioni settentrionali si delinea un weekend climaticamente incerto e variabile complice il passaggio di un nuovo sistema perturbato. Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, infatti, in diverse regioni potrebbero farsi sentire gli effetti della perturbazione n.4 con fenomeni temporaleschi isolati.

Proprio in Lombardia scatta lo stato di allerta meteo gialla che segnala condizioni meteorologiche che possono provocare fenomeni intensi e localmente pericolosi, come temporali, allagamenti localizzati, raffiche di vento o grandinate. Lo stato di allerta gialla indica una criticità ordinaria, non per forza di cose estrema, ma che richiede attenzione e monitoraggio.

Allerta gialla in Lombardia il 13 settembre: ecco dove

Il livello di allerta meteo gialla segnala la possibilità di eventi intensi, ma con un elevato grado di incertezza. Nella giornata di domani, sabato 13 settembre 2025, lo stato di allerta meteo gialla è stato emesso nella regione Lombardia per il rischio di piogge e temporali intensi nelle zone di: Laghi e Prealpi Varesine.

Non solo, da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde al rischio associato a eventi che determinano una modificazione dell'equilibrio del territorio causati dall'acqua e dalla geologia, quali frane, smottamenti, colate detritiche e alluvioni e inondazioni. Ecco nel dettaglio le zone a rischio nella regione Lombardia:

Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

