Meteo, allerta gialla in Italia il 5 dicembre 2023 per maltempo. Le zone e regioni interessate

Scatta l'allerta meteo gialla per la giornata di martedì 5 dicembre 2023 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allarme meteo per una nuova ondata di maltempo causata dall'arrivo della prima perturbazione del mese di dicembre. Ecco le zone a rischio.

Meteo, allerta maltempo in Italia: le regioni a rischio

L'inverno è arrivato in Italia. Clima freddo, piogge e neve in diverse regioni d'Italie alle prese con una nuova ed intensa ondata di maltempo. La Protezione Civile ha comunicato per martedì 5 dicembre 2023 uno stato di allerta gialla per rischio piogge e temporali intensi in diverse regioni. Ecco tutte le zone a rischio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene:

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene: Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico;

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta meteo gialla in Italia per rischio idraulico e idrogeologico: ecco dove

Non solo, sempre nella giornata di martedì 5 dicembre 2023 è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta meteo gialla per rischio idraulico nella regione Calabria e nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale.

Infine da non sottovalutare l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diramata nelle seguenti zone e regioni: