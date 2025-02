Meteo, allerta gialla per il 26 febbraio 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 26 febbraio 2025, un bollettino di allerta meteo gialla in diverse regioni d'Italia. Ecco tutte le zone interessate e coinvolte nell'allarme maltempo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 26 febbraio 2025

Una serie di perturbazioni stanno interessando buona parte d'Italia negli ultimi giorni di febbraio. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con diverse regioni interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allerta gialla mercoledì 26 febbraio 2025:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 26 febbraio in Italia

Non solo, sempre mercoledì 26 febbraio 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Scopriamo le regioni e zone coinvolte:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola,

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata in 11 regioni d'Italia: