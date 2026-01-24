FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 25 gennaio 2026 in Italia: le zone e reg...

Meteo, allerta gialla il 25 gennaio 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio

La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla per domenica 25 gennaio 2026 in Italia: tutte le zone coinvolte.
Clima24 Gennaio 2026 - ore 18:25 - Redatto da Meteo.it
Clima24 Gennaio 2026 - ore 18:25 - Redatto da Meteo.it

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, domenica 25 gennaio 2026 in Italia. A seguire le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 25 gennaio 2026  

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani, domenica 25 gennaio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e piogge in diverse regioni. Il passaggio di 2 perturbazioni ha riportato piogge, freddo e neve in Italia con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti tali da far scattare l'allerta meteo gialla in diverse regioni.

Nel dettaglio l'allerta meteo gialla per piogge e temporali è stata emessa per domenica 25 gennaio 2026 nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico SettentrionaleMolise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Salento:
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Meteo, allerta gialla il 25 gennaio 2026 in Italia

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domenica 25 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Nelle prossime ore sono previsti eventi meteorologici intensi e pericolosi tali da far scattare l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato d'allerta gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diffusa per il 25 gennaio 2026 nelle regioni:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Salento;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, maltempo diffuso in Italia con freddo e neve. Le previsioni
    Clima24 Gennaio 2026

    Meteo, maltempo diffuso in Italia con freddo e neve. Le previsioni

    Un weekend segnato dal passaggio di due perturbazioni in Italia: torna il maltempo in molte regioni con freddo e neve.
  • Meteo per il weekend: neve e pioggia sull'Italia, ecco dove
    Clima23 Gennaio 2026

    Meteo per il weekend: neve e pioggia sull'Italia, ecco dove

    Un fine settimana all'insegna del freddo in Italia con piogge e anche nevicate a quote basse.
  • Meteo, allerta gialla il 24 gennaio 2026 in Italia per maltempo: le regioni a rischio
    Clima23 Gennaio 2026

    Meteo, allerta gialla il 24 gennaio 2026 in Italia per maltempo: le regioni a rischio

    Scatta un nuovo bollettino di allerta meteo gialla il 24 gennaio 2026 in Italia. Scopriamo le regioni e zone interessate.
  • Neve in arrivo al Nord: da venerdì fiocchi anche in pianura
    Clima23 Gennaio 2026

    Neve in arrivo al Nord: da venerdì fiocchi anche in pianura

    Neve in arrivo al Nord, anche a quote basse. Da oggi, venerdì 23 gennaio si attendono fiocchi pure in pianura soprattutto tra Cuneese e Torinese.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Tendenza24 Gennaio 2026
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza
Tendenza23 Gennaio 2026
Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza
Gennaio si chiuderà con nuove fasi perturbate, altre piogge e nevicate anche a quote basse al Nord. La tendenza meteo dal 26 gennaio
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Tendenza22 Gennaio 2026
Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
Da domenica 25 gennaio nuove fasi di maltempo sull'Italia: attese piogge, rovesci e neve sui rilievi. Temperature vicine alla norma. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 24 Gennaio ore 18:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154