Meteo, allerta gialla il 17 maggio 2025 in Italia: le zone a rischio

Si preannuncia un weekend di piogge e temporali in diverse regioni d'Italia visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla. Scatta nella giornata di sabato 17 maggio 2025 l'allerta meteo gialla per piogge e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 17 maggio 2025

Torna il maltempo nel fine settimana del 17-18 maggio in Italia. In vista della giornata di sabato 17 maggio 2025 si faranno sentire nuovi temporali e fenomeni temporaleschi in diverse regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla. Ecco nel dettaglio dove scatta l'allerta gialla per rischio temporali:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese; Lazio: Bacino del Liri, Aniene.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 17 maggio 2025 in Italia

Non solo, sempre per la giornata di domani, sabato 17 maggio 2025 scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che si riferisce alla probabilità di danni causati dall'acqua in movimento, in particolare dai corsi d'acqua che superano i loro limiti, con eventuali esondazioni, alluvioni, o da eventi meteorologici intensi, come forti piogge che possono causare allagamenti. L'allerta scatta solo in una regione, la Calabria e nelle seguenti zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa sempre in Calabria nelle zone: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.