Meteo, allerta gialla il 14 aprile 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani, martedì 14 aprile 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 14 aprile 2026

Dopo diverse giornata segnate dal dominio dell'alta pressione, l'Italia deve nuovamente fare i conti con il transito di due perturbazioni che hanno riportato il maltempo in gran parte del Paese. Per la giornata di martedì 14 aprile 2026, infatti, scatta l'allerta meteo gialla per piogge e temporali in ben 6 regioni. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta gialla per rischio temporali il 14 aprile 2026 in:

Basilicata ;

; Campania : Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro;

: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro; Puglia : Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;

: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto;

: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla per rischio idrogeologico il 14 aprile 2026: le zone interessate

Non solo, sempre per martedì 14 aprile 2026 la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio tutte le zone e regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 14 aprile 2026: