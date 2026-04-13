FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 14 aprile 2026 in Italia: ecco dove

Meteo, allerta gialla il 14 aprile 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla per il 14 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco dove.
Clima13 Aprile 2026 - ore 17:13 - Redatto da Meteo.it
Clima13 Aprile 2026 - ore 17:13 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani, martedì 14 aprile 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 14 aprile 2026

Dopo diverse giornata segnate dal dominio dell'alta pressione, l'Italia deve nuovamente fare i conti con il transito di due perturbazioni che hanno riportato il maltempo in gran parte del Paese. Per la giornata di martedì 14 aprile 2026, infatti, scatta l'allerta meteo gialla per piogge e temporali in ben 6 regioni. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta gialla per rischio temporali il 14 aprile 2026 in:

  • Basilicata;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro;
  • Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla per rischio idrogeologico il 14 aprile 2026: le zone interessate

Non solo, sempre per martedì 14 aprile 2026 la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio tutte le zone e regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 14 aprile 2026:

  • Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;
  • Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo metà aprile 2026: pioggia e temporali sull'Italia, ecco dove
    Clima13 Aprile 2026

    Meteo metà aprile 2026: pioggia e temporali sull'Italia, ecco dove

    Torna il maltempo in Italia con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo.
  • Meteo Italia: anticiclone agli sgoccioli, caldo anomalo. Weekend con primi cambiamenti
    Clima10 Aprile 2026

    Meteo Italia: anticiclone agli sgoccioli, caldo anomalo. Weekend con primi cambiamenti

    Continua a fare caldo in Italia per la presenza dell'anticiclone, ma tutto cambia con l'arrivo del weekend. Le previsioni meteo.
  • Turisti bloccati dalla neve in montagna: salvataggio con verricello da 20 metri
    Clima10 Aprile 2026

    Turisti bloccati dalla neve in montagna: salvataggio con verricello da 20 metri

    Una coppia di escursionisti è rimasta bloccata dalla neve nei pressi di Cortina: intervento dell’elicottero per il recupero in quota e il rientro a valle.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 10 aprile 2026 in Italia: ecco dove
    Clima9 Aprile 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 10 aprile 2026 in Italia: ecco dove

    Nuovo stato di allerta arancione e gialla in Italia per venerdì 10 aprile 2026: scopriamo regioni e zone a rischio maltempo e criticità.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Tendenza13 Aprile 2026
Meteo, da giovedì 16 aprile tempo in miglioramento
Anticiclone delle Azzorre a partire dal Centro-Nord. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi oltre la norma
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
Tendenza12 Aprile 2026
Meteo: fino a mercoledì 15 maltempo! Da giovedì 16 graduale miglioramento
La tendenza meteo fino a metà settimana vede condizioni di maltempo sull'Italia con temperature in calo, da giovedì 16 graduale miglioramento.
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Tendenza11 Aprile 2026
Meteo: piogge e venti in rinforzo a inizio settimana! La tendenza
Fase di maltempo in vista per l'Italia nei primi giorni della prossima settimana con venti, temporali localmente anche forti e calo termico.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Aprile ore 23:28

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154