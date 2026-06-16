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Meteo, allerta caldo il 17 giugno 2026 in Italia: la lista delle città a rischio

Al via la seconda ondata di calore della stagione 2026 con temperature anomale da Nord a Sud. Scopriamo le città a rischio per oggi 17 giugno.
Clima16 Giugno 2026 - ore 18:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima16 Giugno 2026 - ore 18:49 - Redatto da Redazione Meteo.it

Nuova ondata di calore in Italia. La rimonta dell'alta pressione, accompagnata da una massa d'aria calda di origine subtropicale, dà infatti il via alla seconda intensa ondata di calore del 2026. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta meteo caldo in diverse città per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno 2026.

Allerta meteo, caldo in arrivo in Italia: dove scatta il bollino gialla il 17 giugno 2026

L'Italia si prepara a fare i conti con la seconda ondata di calore del 2026. Dopo giornate segnate da un clima instabile e variabile, il caldo africano torna protagonista complice la rimonta dell'alta pressione lungo il Mediterraneo. Nelle prossime ore caldo ed afa tornano ad interessare gran parte del Paese con temperature in crescita in diverse città italiane interessate dal bollino giallo di allerta meteo caldo.

Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di mercoledì 17 giugno 2026 un bollettino di ondate di calore in 9 città contrassegnate dal bollino giallo che, ricordiamo, corrisponde al livello 1 di allerta meteo caldo. Il bollino giallo di allerta meteo caldo segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare un'ondata di calore. Ecco lista delle città contrassegnate dal bollino giallo il 17 giugno 2026:

  • Ancona
  • Bologna
  • Brescia
  • Firenze
  • Napoli
  • Perugia
  • Rieti
  • Roma
  • Torino

Cosa fare durante un'ondata di calore?

Con l'arrivo dell'estate 2026 si entra nel pieno delle ondate di calore. Dopo la prima intensa ondata di calore della stagione sopraggiunta a sorpresa nel mese di maggio 2026, l'Italia si ritrova a fare i conti con la seconda intensa ondata di calore destinata a durare a lungo. Per questo motivo il Ministero della Salute comunica l'allerta meteo caldo quando sono previste temperature anomale e al di sopra dei valori medi previsti.

Durante un'ondata di calore, il Ministero della Salute invita i soggetti fragili e le persone anziane ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto. Non solo, è anche consigliato di limitare gli spostamenti in auto.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Giugno ore 16:49

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