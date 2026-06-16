FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta caldo il 17 giugno 2026 in Italia: la lista delle ...

Meteo, allerta caldo il 17 giugno 2026 in Italia: la lista delle città a rischio

Al via la seconda ondata di calore della stagione 2026 con temperature anomale da Nord a Sud. Scopriamo le città a rischio domani, 17 giugno.
Clima16 Giugno 2026 - ore 18:49 - Redatto da Meteo.it
Clima16 Giugno 2026 - ore 18:49 - Redatto da Meteo.it

Nuova ondata di calore in Italia. La rimonta dell'alta pressione, accompagnata da una massa d'aria calda di origine subtropicale, dà il via alla seconda intensa ondata di calore del 2026. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta meteo caldo in diverse città nella giornata del 17 giugno 2026.

Allerta meteo, caldo in arrivo in Italia: dove scatta il bollino gialla il 17 giugno 2026

L'Italia si prepara a fare i conti con la seconda ondata di calore del 2026. Dopo giornate segnate da un clima instabile e variabile, il caldo africano torna protagonista complice la rimonta dell'alta pressione lungo il Mediterraneo. Nelle prossime ore caldo ed afa tornano ad interessare gran parte del Paese con temperature in crescita in diverse città italiane interessate dal bollino giallo di allerta meteo caldo.

Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di mercoledì 17 giugno 2026 un bollettino di ondate di calore in 9 città contrassegnate dal bollino giallo che, ricordiamo, corrisponde al livello 1 di allerta meteo caldo. Il bollino giallo di allerta meteo caldo segnala la presenza di condizioni climatiche che potrebbero poi scatenare un'ondata di calore. Ecco lista delle città contrassegnate dal bollino giallo il 17 giugno 2026:

  • Ancona
  • Bologna
  • Brescia
  • Firenze
  • Napoli
  • Perugia
  • Rieti
  • Roma
  • Torino

Cosa fare durante un'ondata di calore?

Con l'arrivo dell'estate 2026 si entra nel pieno delle ondate di calore. Dopo la prima intensa ondata di calore della stagione sopraggiunta a sorpresa nel mese di maggio 2026, l'Italia si ritrova a fare i conti con la seconda intensa ondata di calore destinata a durare a lungo. Per questo motivo il Ministero della Salute quotidianamente comunicata l'allerta meteo caldo quando sono previste temperature anomale e al di sopra dei valori medi previsti.

Durante un'ondata di calore, il Ministero della Salute invita i soggetti fragili e le persone anziane ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non praticare attività sportive all'aperto. Non solo, è anche consigliato di limitare gli spostamenti in auto.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, anticiclone africano sull’Italia: caldo intenso e notti tropicali. Ecco dove
    Clima16 Giugno 2026

    Meteo, anticiclone africano sull’Italia: caldo intenso e notti tropicali. Ecco dove

    Cosa dicono le previsioni meteo sull'anticiclone africano in Italia che causerà caldo intenso e notti tropicali? Le ultime previsioni.
  • Meteo Roma, ondata di caldo africano in arrivo: picchi fino a 37°C. Le previsioni
    Clima16 Giugno 2026

    Meteo Roma, ondata di caldo africano in arrivo: picchi fino a 37°C. Le previsioni

    Anche Roma si prepara a "vivere" dei giorni bollenti per l'arrivo di una massa d'aria calda subtropicale che farà impennare le temperature.
  • Meteo, torna l’anticiclone africano: temperature fino a 39°C da metà settimana. Le previsioni
    Clima16 Giugno 2026

    Meteo, torna l’anticiclone africano: temperature fino a 39°C da metà settimana. Le previsioni

    L'Italia nella morsa del grande caldo africano per la rimonta dell'alta pressione. Nei prossimi giorni previste temperature fino a 39°.
  • Meteo, l’Italia nella morsa del caldo africano: l’anticiclone porta temperature elevate e notti tropicali. Ecco le previsioni
    Clima15 Giugno 2026

    Meteo, l’Italia nella morsa del caldo africano: l’anticiclone porta temperature elevate e notti tropicali. Ecco le previsioni

    Al via una nuova ondata di calore in Italia con temperature roventi. Le previsioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Tendenza16 Giugno 2026
Meteo, dominio dell'Anticiclone nord-africano: caldo in aumento fino a 38 gradi. Ecco quando
Ondata di caldo molto intensa su mezza Europa e anche in Italia con valori sopra la norma e afa in aumento. La tendenza meteo dal 19 giugno
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Tendenza15 Giugno 2026
Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo
Secondo i dati attuali l'ondata di caldo potrebbe essere eccezionale per durata, estensione e intensità. La calura si farà più intensa nel fine settimana
Meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo africano: la tendenza dal 17-18 giugno
Tendenza14 Giugno 2026
Meteo, da metà settimana nuova ondata di caldo africano: la tendenza dal 17-18 giugno
Anticiclone nord-africano di nuovo protagonista sull'Europa e anche in Italia: dal 17-18 giugno ondata di caldo molto intensa con punte di 38 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 16 Giugno ore 20:25

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154