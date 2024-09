Meteo, allerta arancione in Emilia Romagna e gialla nel resto d'Italia per maltempo il 18 settembre. Ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di mercoledì 18 settembre 2024 una duplice allerta meteo arancione e gialla in Italia per maltempo e criticità. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta arancione in Emilia Romagna

Una nuova intensa ondata di maltempo è in arrivo in Italia complice la tempesta Boris. Gli effetti si faranno sentire già da mercoledì 18 settembre 2024 con l'allarme maltempo emesso dalla Protezione Civile in diverse regioni.

In Emilia Romagna sono previsti fenomeni temporaleschi intensi con criticità al punto che è stata emessa l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico e rischio idrogeologico in diverse zone. Ricordiamo che l'allerta arancione segnala il rischio molto elevato di esondazioni, smottamenti, frane, cadute di alberi e danni a persone e cose. Gli organi competenti mettono in atto tutte le precauzioni necessarie affinché si limitino i rischi e i danni.

Ecco le zone dell'Emilia Romagna dove scatta la duplice allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico:

Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Maltempo in Italia per piogge e criticità: ecco le regioni interessate dall'allerta meteo gialla

Piogge e temporali da Nord al Sud in Italia nella giornata di mercoledì 18 settembre 2024. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in ben 9 regioni. Ecco tutte le zone a rischio piogge:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese; Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud;

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Non solo, sempre mercoledì 18 settembre scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in:

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese; Marche.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramato in 8 regioni. Ecco i dettagli: