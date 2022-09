Meteo, allerta arancione e gialla in Italia per il 29 settembre: 12 le regioni interessate

Anche domani, giovedì 29 settembre 2022, c'è l'allerta meteo in Italia. Per la giornata di giovedì 29 settembre 2022, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una duplice allerta maltempo gialla ed arancione in buona parte del paese. Scopriamo tutte le regioni e le zone interessate dall'emergenza meteo.

Meteo, allerte gialla ed arancione in Italia: dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna

Domani c'e allerta meteo in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione per domani, giovedì 29 settembre, per rischio idrogeologico in Sardegna e nelle zone di Bacini Montevecchio - Pischilappiu. Non solo per domani scatta anche l'allerta pioggia di colore gialla in diverse regioni del paese che dovranno fare i conti con una fortissima ondata di maltempo. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali è stata emessa per le seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Sardegna : Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso;

: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso; Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria; Toscana : Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia;

: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, stato di allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso anche un allarme meteo per rischio idraulico e idrogeologico in diverse parti del paese. L'allerta gialla per rischio idraulico di giovedì 29 settembre interessa:

Calabria : versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Lazio : Bacini Costieri Sud;

: Bacini Costieri Sud; Molise: Alto Volturno - Medio Sangro.

La situazione di allerta meteo per giovedì 29 settembre riguarda anche il rischio idrogeologico in ben 10 regioni. Ecco tutte le zone interessate: