Meteo, al via una settimana ancora molto instabile: le previsioni del 12 giugno

La nuova settimana si apre come si era conclusa la precedente, ancora con tempo instabile a causa dell' assenza dell’alta pressione che resta posizionata in maniera anomala sul Nord Europa dove il tempo è stabile con temperature ben oltre la norma. L’Italia rimarrà quindi esposta a correnti instabili, a tratti anche perturbate. A metà settimana, infatti, i dati attuali, evidenziano la possibilità che un nuovo vortice ciclonico raggiunga il Mediterraneo e l’Italia: tra mercoledì e venerdì, una perturbazione (la n. 4 di giugno) sembrerebbe quindi destinata ad attraversare le nostre regioni centro-meridionali portando condizioni di maltempo diffuso e un rinforzo della ventilazione. Le temperature faranno registrare valori nella norma o ancora al di sotto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalle nuvole e dalle piogge.

Le previsioni meteo per lunedì 12 giugno

Giornata per lo più soleggiata su Venezie e Romagna; ampie schiarite anche sulle due Isole maggiori, sulle regioni centrali tirreniche al mattino e sulle coste centrali adriatiche dal pomeriggio. Nubi sparse irregolari nelle altre zone con rovesci e temporali più probabili e diffusi su Alpi, Nord-Ovest, zone interne del Centro-Sud e localmente sulle coste intorno al Golfo di Taranto e della Calabria tirrenica. In serata l’instabilità persiste al Nord. Temperature massime senza grandi variazioni: valori per lo più tra 24 e 27 gradi con punte di 28-29 gradi. Venti da deboli a moderati di Maestrale al Centro-Sud e di Bora sull’alto Adriatico con mari da poco a localmente mossi.

Le previsioni meteo per martedì 13 giugno

Molto nuvoloso al Nord-Ovest con piogge anche moderate o temporalesche. Nuvolosità sparsa nel resto d’Italia, più variabile e irregolare, associata allo sviluppo di rovesci o temporali su Alpi orientali, zone interne del Centro-Sud e della Sardegna, in Toscana e Lazio. In serata tempo ancora a tratti piovoso al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Temperature in calo al Nord e regioni centrali tirreniche con valori anche leggermente sotto media. Venti ovunque deboli o molto deboli, salvo temporanee raffiche di vento nelle aree interessate dai temporali. Mari per lo più poco mossi.