Meteo, al via una fase di forte maltempo sull'Italia: giovedì 5 piogge e intensi temporali

Sta per prendere il via una intensa fase di maltempo, che giovedì 5 interesserà gran parte del Paese. Ci attendono infatti giornate molto dinamiche, all’insegna della variabilità e con diverse occasioni per piogge abbondanti e temporali anche di forte intensità.

L’anticiclone nord-africano, infatti, sta mostrando segni di cedimento e nel corso dei prossimi giorni verrà disturbato dal passaggio di due intense perturbazioni sospinte fino al cuore del Mar Mediterraneo da un’area depressionaria che si andrà a posizionare sull’Europa occidentale.

La prima di queste perturbazioni (la n.2 di settembre) attraverserà giovedì gran parte del Paese, sarà molto attiva e capace di portare piogge intense e violenti temporali; le regioni più colpite saranno quelle settentrionali e tirreniche. Temperature in sensibile calo al Nord (con valori massimi inferiori alle medie), regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Resta massima l’attenzione: l’energia in gioco è elevatissima, dunque il rischio di fenomeni violenti e criticità è elevato.

Il tempo migliorerà tra venerdì e sabato grazie ad un temporaneo ritorno dell’alta pressione africana con temperature elevate soprattutto al Centro-Sud. L’attuale tendenza evidenzia il probabile arrivo domenica di una nuova intensa perturbazione (la n.3 del mese) che dovrebbe inizialmente coinvolgere le regioni del Centro-Nord, con dettagli e tempistiche ancora da confermare.

Maltempo diffuso: le previsioni meteo per giovedì 5

Diffuso e localmente forte maltempo al Centro-Nord con solo parziale coinvolgimento delle regioni meridionali e delle nostre due isole maggiori. Le piogge saranno a tratti intense e localmente insistenti con il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche fino alla Campania dove sarà elevato il rischio di locali nubifragi e possibili criticità. Fenomeni più isolati nel resto d’Italia.

Temperature in sensibile calo, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico; in particolare nelle regioni settentrionali avremo valori anche poco superiori ai 20 gradi); sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia ancora caldo. Venti in generale intensificazione: correnti in prevalenza di Scirocco, con Maestrale in ingresso sui settori di ponente dove i mari risulteranno molto mossi; mosso anche l’Adriatico centro-settentrionali.

Le previsioni meteo per venerdì 6

Il tempo migliora con tendenza a schiarite anche ampie, soprattutto al Sud, in Sicilia e Sardegna; una maggiore nuvolosità interesserà il Nord Italia con residue piogge al mattino, più probabili su Alpi centrali ed estremo Nord-Est.

Temperature in generale rialzo, con clima caldo al Centro-Sud; nelle regioni meridionali e nelle due Isole maggiori massime oltre i 30 gradi con possibili punte anche di 35 gradi e oltre in Sicilia. Al Nord temperature in linea con le medie stagionali. Venti e moto ondoso in generale attenuazione; resta mosso soprattutto il Canale di Sardegna.