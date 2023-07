Meteo, agosto al via con due fasi di maltempo. Possibile rinfrescata al Centro-Sud

Il mese di agosto esordisce ancora con la presenza di un campo di alta pressione nell’area mediterranea associato a correnti occidentali in quota. L’anticiclone africano arriva a interessare marginalmente l’Italia, ma con il suo cuore più caldo posizionato tra il sudest della Spagna e l’Algeria. Determinerà così temperature anche sopra le medie sulle nostre regioni centro-meridionali ma per lo più senza particolari eccessi e quindi con punte decisamente più basse rispetto all’eccezionale ondata di calore che ha caratterizzato molti giorni di luglio.

I picchi più elevati, attesi nelle Isole maggiori, dovrebbero comunque rimanere sotto i 40 gradi. Il Nord continua a essere lambito dalle perturbazioni in transito oltralpe con temperature più contenute ma clima più afoso.

Agosto al via con due diverse fasi di maltempo al Nord. Si intravede una rifrescata anche al Centro-Sud

In particolare, martedì 1 agosto uno di questi fronti (prima perturbazione del mese) determinerà lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali lungo le Alpi in successivo sconfinamento verso le pianure vicine della Lombardia e delle Venezie. Mercoledì 2 ancora condizioni di instabilità al Nordest. Segue una breve pausa in attesa di una seconda perturbazione in arrivo tra la fine della giornata e giovedì 3 con altri rovesci o temporali attesi per lo più tra Alpi, Lombardia e Triveneto. Questo passaggio richiamerà inizialmente venti meridionali nell’area mediterranea con afflusso di aria più calda e quindi temporanea intensificazione del caldo al Centro-Sud (possibili picchi oltre i 40 gradi favoriti dallo Scirocco in Sardegna).

Nell’ultima parte della settimana una saccatura colma di aria più fresca dovrebbe progressivamente guadagnare terreno nel Mediterraneo centrale e in Italia con condizioni di instabilità in estensione anche alle nostre regioni centro-meridionali e calo delle temperature verso valori anche leggermente sotto le medie stagionali. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite quindi i prossimi aggiornamenti.