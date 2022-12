Meteo: Natale e Santo Stefano con l'Anticiclone! Temperature primaverili al Sud

Sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale, sarà una giornata all'insegna di nubi basse, foschie dense e nebbie sulla Pianura Padana. Cielo prevalentemente nuvoloso anche sul centro-est della Liguria, sul versante tirrenico della e sul nord delle Marche. Sulle Alpi prevarrà una nuvolosità variabile. Sulle Isole, sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio tempo più soleggiato.

Temperature ovunque superiori alla norma e per lo più in lieve ulteriore aumento. Venti da deboli a moderati occidentali sulla Sardegna, sul basso mar Tirreno e sul canale di Sicilia; forte Libeccio sul basso mar Ligure; in prevalenza deboli altrove. Mari mossi o molto mossi il basso mar Ligure, il mare di Sardegna e i canali delle isole; localmente mossi lo Ionio ed il resto del Tirreno; calmo o poco mosso l’Adriatico.

Natale e Santo Stefano all'insegna dell'Anticiclone e del clima mite: la tendenza meteo

La giornata di Natale, domenica 25 dicembre, sarà influenzata da un Anticiclone di matrice sub-tropicale che manterrà le temperature miti in tutto il Paese con valori primaverili al Centro-Sud. Sulle Isole e sulle regioni centro meridionali il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, fatto salvo la locale e temporanea presenza di nebbie e nubi basse.

In Liguria e sulla Pianura Padana i cieli saranno più grigi per la presenza di nuvolosità bassa ed estesa. Sulle Alpi, infine, il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Venti generalmente deboli. La situazione meteorologica non sembra attualmente destinata a cambiare nemmeno per la giornata di Santo Stefano (lunedì 26 dicembre).