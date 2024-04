Meteo: a metà settimana freddo e piogge! Brusco calo termico: i dettagli

Martedì 16 aprile una perturbazione a carattere di fronte freddo raggiungerà il Nord Italia e nelle giornate successive, muovendosi verso sud, determinerà un sensibile calo delle temperature in tutte le regioni. Nel dettaglio, sarà una giornata caratterizzata da rovesci e possibili temporali in tarda mattinata sulle regioni di Nord-Est, in estensione localmente alla sera anche all'Emilia e alla Lombardia orientale. Rinforzo dei venti di Foehn sul Nord-Ovest; dalla sera Bora sull'alto Adriatico.

Nella prima parte della giornata saranno possibili rovesci o temporali isolati anche sulla Sicilia, dal pomeriggio localmente anche su Calabria e Campania. Alla sera rinforzo del Maestrale sulla Sardegna, intensi venti occidentali anche sul Mar Tirreno e nel Canale di Sicilia. Le temperature inizieranno a calare soprattutto nei valori massimi.

Mercoledì 17 aprile l'aria fredda continuerà ad avanzare verso le regioni meridionali, spinta da intensi venti nord occidentali. La perturbazione dovrebbe portare piogge sparse sulle regioni del versante adriatico e precipitazioni isolate al Sud. Potrebbe tornare anche un po' di neve sulle cime dell'Appennino centro-meridionale. Temperature ovunque in diminuzione, anche sensibile.

A metà settimana si prosegue con un clima fresco e ancora qualche episodio di instabilità: la tendenza meteo

Anche la seconda parte della settimana sarà probabilmente caratterizzata da correnti nord occidentali e da un clima piuttosto fresco con condizioni di instabilità più marcate sulle regioni centro meridionali. Per ulteriori dettagli sull'evoluzione appena descritta vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.