Meteo: a inizio settimana alta pressione, clima primaverile e nebbia

La prossima settimana si conferma all'insegna della stabilità anticiclonica e di un clima mite per la stagione. Nel dettaglio, lunedì 17 ottobre sarà una giornata con prevalenza di sole su gran parte delle nostre regioni eccetto l'ovest e il nord del Piemonte dove si potranno avere delle nuvole anche consistenti; qualche annuvolamento sparso interesserà la zona del Cagliaritano e, nelle ore pomeridiane, i settori a ridosso dei monti della Sicilia. Per il resto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso; possibili nebbie all'alba, in diradamento in mattinata, su Veneto, Lombardia sud-orientale ed est Emilia.

Temperature senza grandi variazioni con lievi aumenti possibili al Nord e sul medio Tirreno; clima sempre mite per la stagione con valori diffusamente compresi tra 20 e punte di 25-26 gradi. Venti moderati orientali nel Canale di Sardegna che sarà mosso; altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.

La settimana prosegue all'insegna dell'anticiclone e di un clima diurno molto mite, ma con il rischio nebbie: la tendenza meteo

Pochi cambiamenti attesi anche tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con una diffusa prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature che, soprattutto nei valori diurni, si manterranno sopra le medie stagionali. In seguito alla scarsa ventilazione dovrebbe anche aumentare il rischio di formazione di nebbie tra la notte e il primo mattino sulla Pianura Padana, specie nel settore centro orientale e nelle valli e conche interne del Centro.

Nell'ultima parte della settimana sembra possibile un incremento delle nuvole al Nord-Ovest e nelle Alpi, specie verso il weekend quando potrà affacciarsi anche qualche pioggia. Si tratta di una tendenza a molti giorni di distanza e quindi da confermare.