Meteo 9 novembre: perturbazione sul Centro-Nord, le regioni nel mirino della pioggia

L’alta pressione di matrice nord-africana tende a indebolirsi a causa del transito di una debole perturbazione atlantica (la n.3 di novembre), che oggi influenzerà le condizioni meteo a partire dal Nord-Ovest, per poi estendersi gradualmente anche al Nord-Est e al Centro entro giovedì. A causa della presenza di una massa d’aria relativamente mite, le eventuali nevicate saranno confinate sulle Alpi a quote alte, per lo più oltre i 2.000 metri, mentre alle basse quote le temperature continueranno a rimanere oltre la media con punte vicine ai 25 gradi sulle Isole.

L’evoluzione meteo per la parte finale della settimana resta al momento piuttosto incerta, ma secondo gli ultimi aggiornamenti l’Italia dovrebbe andare incontro a condizioni gradualmente più stabili e per domenica si profila una nuova estensione dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per mercoledì 9 novembre

Oggi molte nuvole al Nord e in Toscana, più compatte al Nord-Ovest e in alta Toscana dove saranno possibili deboli e isolate piogge, inizialmente su Liguria e Alpi occidentali, ma in estensione nel pomeriggio anche a Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Qualche pioggia anche nell’area del Golfo di Trieste. Alla sera precipitazioni in estensione a Veneto occidentale e Trentino Alto Adige. Possibili fenomeni intensi in Liguria.

Tempo prevalentemente soleggiato sul resto d’Italia, ma con nubi in aumento dal pomeriggio su Umbria e Lazio e velature anche dense in Sardegna.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; massime ancora leggermente sopra la media con valori fino a 20 gradi al Centro-Sud e punte di 22-24 su Calabria e Isole. Venti deboli o localmente moderati meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 10 novembre

Domani ampie schiarite al Sud e sulle Isole. Tempo in rapido miglioramento al Nord-Ovest con nebbie mattutine in pianura. Piogge sparse e qualche rovescio al Nord-Est e in Toscana, in estensione nel pomeriggio a Marche, Umbria e Lazio.

Temperature quasi ovunque sopra la media; massime in rialzo al Nord-Ovest e localmente anche sulle regioni meridionali, in leggero calo nel settore dell’alto Adriatico; valori finno a 23-25 gradi al Sud e Isole. Venti deboli con tendenza a un rinforzo da nord-est sui mari settentrionali.