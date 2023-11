Attenzione al forte maltempo: oggi tanta pioggia, vento e rischio nubifragi. Le previsioni meteo dal 9 novembre

Il maltempo non dà tregua all'Italia, e gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che le prossime ore rischiano di essere difficili per diverse zone del Paese. La responsabile è un'intensa perturbazione, che tra oggi e domani investirà gran parte del nostro territorio con piogge e temporali.

Saranno probabili criticità – avvertono gli esperti – a causa di rovesci e temporali anche di forte intensità, specie sulle regioni del versante tirrenico; sono previste anche delle nevicate sulle Alpi, non abbondanti ma a quote insolitamente basse per il periodo (fino a 1000/1200 metri).

Il transito di questa perturbazione sarà associato ad un deciso rinforzo della ventilazione, con venti di Libeccio che poi, tra la fine di venerdì e sabato, tenderanno a ruotare da Maestrale, determinando un sensibile calo termico nel week-end nelle regioni meridionali, raggiunte da una massa d’aria più fredda.

Le previsioni meteo per giovedì 9 novembre

Giovedì tempo stabile al Sud peninsulare nella prima parte della giornata, con poche nuvole; al mattino inziali schiarite anche su Lazio, Abruzzo, Molise e coste marchigiane; nebbie e foschie nella Val padana orientale; nuvoloso altrove, con nubi più compatte su Alpi, Nord-Ovest, Toscana e Sardegna.

Queste regioni saranno raggiunte dalle precipitazioni soprattutto da metà giornata, con piogge più diffuse e localmente intense in Liguria; neve sulle Alpi dai 1200-1300 metri, quote piuttosto basse per il mese di novembre.

Dal pomeriggio nuvole in aumento anche al Sud; in serata maltempo in gran parte del Nord, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna, con piogge anche forti in Toscana e nell’isola; primi rovesci nella Sicilia occidentale; neve sulle Alpi lombarde e orientali fino circa a 1200 metri.

Temperature minime in calo al Sud; massime in diminuzione al Nord-Ovest. Venti di Libeccio in sensibile rinforzo su Sardegna, Mar Ligure e medio-alto Tirreno, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 10 novembre

Domani tempo in graduale miglioramento al Nord, con dei rasserenamenti in pianura al Nord-Ovest e ancora qualche rovescio in Friuli. Nuvoloso nel resto del Paese, con rovesci e temporali nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud e in Sardegna, con i fenomeni più intensi possibili in Toscana e Lazio, verso sera in Campania; in serata nevicate su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta dai 1000 metri.

Temperature minime in generale rialzo, massime senza grandi variazioni. Ventoso per forti venti occidentali al Centro-Sud, Maestrale in Sardegna. Mari molto mossi o agitati, tranne il medio e alto Adriatico.