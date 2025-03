Meteo: oggi (9 marzo) intensa perturbazione in arrivo! Ecco dove colpirà il maltempo

Da oggi (domenica 9 marzo) il tempo in Italia verrà influenzato da un’intensa perturbazione (la numero 3 del mese) che, in arrivo da ovest, causerà un graduale peggioramento del tempo al Centro-Nord: le prime piogge arriveranno già nel pomeriggio al Nordovest, in Toscana e Sardegna, ma è in serata che il maltempo coinvolgerà gran parte del Nord, l’isola e il medio versante tirrenico. Questa nuova perturbazione porterà diffuso maltempo al Centro-Nord anche nella giornata di lunedì 10, per poi abbandonare la Penisola.

Non ci sarà però una vera e propria tregua, perché già per martedì 11 è attesa un’altra perturbazione (la numero 4 di marzo) e quindi un nuovo peggioramento, soprattutto al Nord e regioni tirreniche. In effetti, in base alle proiezioni odierne, tutta la settimana sarà caratterizzata dal continuo passaggio di perturbazioni atlantiche e da fasi di maltempo insistente soprattutto al Nord e sul versante tirrenico della Penisola, con temperature che però in molte regioni rimarranno leggermente al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 9 marzo)

Fin dal mattino molte nuvole al Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni centrali e Isole; resistono ampie schiarite al Nord-Est e al Sud. Nel pomeriggio nubi in aumento anche sul resto del Nord: prime piogge su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna, con deboli nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1500-1700 metri.

In serata piogge diffuse, anche intense, su Nord-Ovest, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna; temporali in Liguria e nell’isola; nevicate sulle zone apine dai 1300/1500 metri, abbondanti sul settore piemontese. Temperature massime in calo al Nord-Ovest. Forti venti di Scirocco in Sardegna e mari di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 10 marzo

Nuvole ovunque. Al mattino piogge sparse su Alto Piemonte, Lombardia, Nordest, regioni centrali e Campania, con neve sulle Alpi oltre 1400-1500 metri. Nel pomeriggio ancora piogge, perlopiù a carattere isolato, su Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania; qualche nevicata sulle zone alpine, ma solo oltre 1600 metri.

Temperature massime in leggero calo nelle Venezie e nelle regioni centrali tirreniche, in aumento al Sud e medio versante adriatico. Venti meridionali da moderati a forti.