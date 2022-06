Meteo, 9 giugno con temporali, calo termico e venti forti

Una nuova perturbazione atlantica (la n.4) dopo aver interessato inizialmente le regioni settentrionali, nel corso di giovedì 9 giugno coinvolgerà anche molte regioni del Centro-Sud, eccetto le Isole che rimarranno ai margini del peggioramento. Grazie alle correnti fresche che accompagneranno questa perturbazione, entro giovedì le temperature caleranno in modo diffuso, ponendo termine alla seconda ondata di caldo della stagione. Da quanto indicano le simulazioni modellistiche, la tregua dalla calura potrebbe essere di breve durata: già dal prossimo fine settimana, infatti, si profila un nuovo rinforzo dell’Anticiclone Nord-Africano verso il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa meridionale, compresa l’Italia dove è molto probabile che prenderà vita una terza ondata di caldo che potrebbe insistere per tutta la prossima settimana.

Meteo, le previsioni per oggi giovedì 9 giugno

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con possibili piogge o locali temporali nel corso della giornata, meno probabili sulle coste tirreniche, in Calabria e nei settori ionici. Temperature in generale diminuzione, con valori per lo più nella norma. Venti di Maestrale in deciso rinforzo a partire dai mari occidentali, forti in Sardegna, e in serata anche nelle altre zone; ventoso anche sulle Alpi e vicine pianure.

Meteo, le previsioni per venerdì 10 giugno

Venerdì 10 giugno il tempo sarà ancora condizionato da un vortice di bassa pressione centrato sullo Ionio ed in progressivo allontanamento verso la Grecia. Nel dettaglio avremo tempo soleggiato con ampie schiarite al Nord-Ovest, in Lombardia, Emilia, Toscana e Sardegna, alternate ad annuvolamenti innocui e variabili su Triveneto, Lazio, ovest e sud della Sicilia. Sul resto del Centro-Sud almeno fino al pomeriggio prevarranno le nuvole. Possibili rovesci o temporali in Puglia e nel nord-est della Calabria, locali piogge o brevi rovesci su Messinese, Calabria tirrenica, Lucania, Irpinia, al mattino anche su Molise, Abruzzo e sud delle Marche. In serata ultimi scrosci nel Salento e piogge isolate a ridosso dei monti tra Reggino e Messinese.



Temperature minime per lo più in lieve calo, massime in diminuzione su medio Adriatico, Sud e Sicilia settentrionale, in rialzo al Nord, in Toscana e nel nord-ovest della Sardegna. Valori temporaneamente anche sotto le medie sul medio Adriatico e al Sud: tra Abruzzo, Molise e Puglia valori anche non oltre i 22-23 gradi. Giornata ventosa per venti settentrionali: Foehn in discesa dalle Alpi, venti da nord o di Maestrale almeno moderati sull'alto Adriatico, in Liguria e al Centro-Sud, fino a forti su medio Adriatico, basso Tirreno, Calabria, Sicilia, inizialmente anche in Sardegna. Mari: poco mossi sotto costa il Ligure e l’estremo nord dell’Adriatico; da mossi a molto mossi tutti gli altri bacini, fino a localmente agitati il medio Adriatico, il basso Tirreno e i canali delle Isole.