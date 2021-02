Meteo, weekend del 20-21 febbraio con alta pressione sub-tropicale protagonista

Ci attendono parecchie giornate di tempo stabile, con temperature miti, quasi primaverili e senza precipitazioni. Attenzione però a nebbie e smog

L’alta pressione di matrice sud-tropicale sarà protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia nel weekend e per gran parte della prossima settimana. Le perturbazioni atlantiche si manterranno così lontane dal nostro paese. Ci attendono quindi giornate di tempo stabile, con temperature miti, quasi primaverili e senza precipitazioni. Le temperature proseguiranno il loro rialzo verso valori oltre la media; a metà della prossima settimana l’anomalia termica positiva sarà particolarmente marcata, fino a 8-10°C; in molte regioni arriveremo a toccare e a superare i 20 gradi.

Queste condizioni però favoriscono la formazione delle nebbie, che già nel fine settimana saranno più persistenti sull’alto versante adriatico, parte della Pianura Padana e si presenteranno più diffuse anche nelle regioni centrali e localmente al Sud. La stabilità atmosferica e la scarsa ventilazione contribuiscono ad un graduale accumulo degli inquinanti, con un rapido peggioramento della qualità dell’aria soprattutto nelle città del Nord.

Previsioni meteo per sabato 20 febbraio

Al mattino molto nuvoloso o coperto al Nord, tranne su Alpi e Ponente Ligure, dove non mancheranno ampie schiarite. Piogge nella Liguria centrale, nebbie su pianura e coste del Veneto e dell’Emilia Romagna. Nubi basse a inizio giornata anche in Umbria, Toscana e alto Lazio. Soleggiato nelle altre regioni ma con nebbie a banchi nelle valli del Centro, lungo le coste del medio Adriatico e in Puglia. Nel pomeriggio nubi e nebbie in diradamento al Centro e in Emilia Romagna, più persistenti al Nord-Ovest e nelle Venezie.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con valori quasi ovunque oltre le norma; punte vicine a 20 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti da deboli a moderati di Scirocco su Isole, alto Tirreno e Ligure, con mari mossi; venti deboli altrove.

Previsioni meteo per domenica 21 febbraio

Cielo molto nuvoloso a inizio giornata al Nord-Ovest, ma con nubi in attenuazione nel pomeriggio; nebbie e foschie al mattino su Lombardia orientale, Veneto, Emilia Romagna e al Centro; qualche banco isolato anche in Puglia e Campania. Dal pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato, a parte nubi basse e nebbie persistenti sull’alto Adriatico e nuvolosità sparsa in Piemonte e Puglia.

Temperature quasi invariate e superiori alla norma, tranne nelle aree più nebbiose. In deciso rialzo nell’ovest della Sardegna, con punte oltre i 20 gradi. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari di ponente.