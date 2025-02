Meteo, 9-10 febbraio con forte maltempo: le zone a rischio

Domenica di maltempo sull’Italia, con ben due perturbazioni che hanno alimentato la formazione di un vortice di bassa pressione posizionato tra le nostre Isole Maggiori e capace di pilotare la dinamica atmosferica odierna: al Centro-nord piogge sparse, ma fenomeni in graduale esaurimento entro la prossima notte; il nucleo più attivo si dirigerà verso la Sicilia e la Calabria meridionali, e sarà causa forti piogge e temporali con situazioni potenzialmente critiche. Nel frattempo al Nord la quota delle nevicate tenderà oltre i 1000 metri a causa del progressivo rialzo termico in corrispondenza del Nord Italia.



Per quanto riguarda la tendenza: la situazione resterà movimentata anche nel corso della prossima settimana, a causa dell’assenza di un’area di alta pressione sull’Europa meridionale e nel Mediterraneo. Infatti - dopo un lunedì che potremmo definire di tregua - un nuovo impulso perturbato dovrebbe farsi strada dall’Atlantico già all’inizio della nuova settimana, portando altre piogge e nevicate sui rilievi. Le temperature notturne rimarranno generalmente sopra lo zero alle basse quote; le massime oscilleranno, ma non si discosteranno sensibilmente dalla norma. Fino alla fine della nuova settimana non sono previste ondate di freddo intenso.

Previsioni meteo per domenica 9 febbraio



Sulla Sicilia forte maltempo con piogge intense anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione a partire dal settore occidentale dell’isola dal pomeriggio; qualche pioggia o rovescio possibile anche nella bassa Calabria. Precipitazioni sparse inizialmente anche al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio e sulla Sardegna settentrionale, ma con tendenza a divenire sempre più deboli e isolate. Sui rilievi del Nord quota delle nevicate in netto aumento, oltre 1000-1400 metri. Tempo più stabile nel resto del Paese, con parziali schiarite e basso rischio di piogge. Temperature in rialzo al Centro-Nord, quasi stazionarie altrove. Ancora ventoso al Centro-Sud, in Liguria e sull’alto Adriatico.

Previsioni meteo per lunedì 10 febbraio

Cielo in prevalenza nuvoloso al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Calabria e Isole. Maggiori schiarite nel resto d’Italia. Poche precipitazioni previste per lo più su Valpadana orientale, Sicilia, Sardegna e sulle Alpi, qui con quota neve intorno ai 1300 metri. Temperature minime in leggero calo al Centro-Sud; massime in leggero rialzo al Nord e in Sicilia. Venti deboli, a parte ancora qualche rinforzo intorno alla Sicilia. Mari: poco mossi Adriatico e Ligure, per lo più mossi tutti gli altri.