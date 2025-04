Meteo, 9-10 aprile con alta pressione e rialzo termico: le previsioni

Terminato l’afflusso di aria fredda, sull’Italia si va rinforzando un promontorio di alta pressione, che garantirà condizioni prevalenti di tempo stabile fino a sabato e un graduale aumento della temperatura fino a valori di nuovo oltre la media entro venerdì in Sardegna e al Centro-Nord, sabato anche al Sud. Va segnalato però che fino a giovedì in alcune aree delle regioni centrali e della Sardegna potranno svilupparsi dei brevi e isolati rovesci. I dati attuali confermano poi un probabile peggioramento nella Domenica delle Palme al Nord e parte del Centro per l’arrivo di una perturbazione che darà il via ad una fase di tempo instabile o perturbato nel corso dei primi giorni della prossima settimana, con le precipitazioni che potrebbero coinvolgere quasi tutta l’Italia.

Previsioni meteo per mercoledì 9 aprile



Giornata nuvolosa in Sardegna con qualche pioggia o isolato rovescio. Al mattino nuvole anche al Nord-Ovest; nubi sparse in Puglia e sulle coste di Toscana e Lazio; sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvole in graduale attenuazione al Nord, in aumento invece al Centro, con piogge e isolati rovesci in Toscana, in serata anche nelle Marche. Temperature in generale rialzo e di nuovo nella norma, tranne al Sud. Venti moderati meridionali in Sardegna e nel Tirreno; residua Tramontana in Puglia e nello Ionio.

Previsioni meteo per giovedì 10 aprile

Bel tempo stabile nelle regioni settentrionali, con un po’ più di nuvole sui rilievi. Moderata nuvolosità al Centro, con locali piogge o brevi rovesci possibili in Umbria, Lazio e Abruzzo. Cielo inizialmente poco nuvoloso anche al Sud e in Sardegna, ma con nubi in aumento nel pomeriggio e qualche pioggia in Campania. Migliora ovunque in serata con ampi rasserenamenti. Temperature in aumento, specie nei valori massimi al Nord. Venti moderati orientali nei Canali delle Isole, deboli altrove.