Meteo, 8 Marzo più stabile poi nuova ondata di maltempo: le zone a rischio

La perturbazione che ieri ha raggiunto il Sud si allontanerà dalla nostra Penisola nelle prossime ore, portando ancora qualche pioggia residua all’estremo Sud e nelle Isole; nel resto d’Italia invece il tempo rimarrà sostanzialmente stabile e asciutto.

La giornata di domenica inizierà poi con tempo bello quasi dappertutto, ma l’avvicinarsi da ovest di un’altra più intensa perturbazione (la numero 3 del mese), causerà un graduale aumento della nuvolosità sui versanti occidentali del Paese, e nel pomeriggio anche le prime piogge su Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Nella serata di domani, con l’arrivo del nucleo più attivo della nuova perturbazione, è atteso un maltempo più diffuso e forte in gran parte del Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con nevicate sulle zone alpine a quote medio-alte. Questa stessa perturbazione porterà maltempo anche nella giornata di lunedì in buona parte del Centro-Nord e in alcune zone del Sud.

Le previsioni meteo per sabato 8 marzo

Nella Giornata della Donna prevalenza di tempo soleggiato al Nord, ma con il fastidio di qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Alternanza tra sole e nuvole nel resto del Paese, con qualche pioggia residua su Calabria Meridionale, Sicilia e sud della Sardegna. Temperature massime con poche variazioni e in generale al di sopra della norma, quasi dappertutto comprese fra 13 e 20 gradi. Moderati venti di Scirocco all’estremo Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo per domenica 9 marzo

Domani nelle prime ore del giorno il tempo sarà stabile, con banchi di nebbia in dissolvimento lungo il versante adriatico. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con le prime piogge su Piemonte occidentale, Liguria, Toscana, alto Lazio e isolati temporali in Sardegna. In serata fenomeni in intensificazione e in estensione a tutto il Nord-Ovest, Emilia Romagna e Veneto. Possibili temporali localmente intensi in Liguria, Toscana e Sardegna.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in rialzo su medio-basso Adriatico, settore ionico e Isole; valori ancora piuttosto miti al Centro-Sud con picchi oltre i 20 gradi in Sardegna per effetto dei tiepidi venti di Scirocco.