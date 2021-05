Meteo 8 maggio, weekend protetto dall'alta pressione

Nel fine settimana si conferma la decisa avanzata dell’alta pressione di matrice africana sul Mediterraneo Centrale, compresa la nostra Penisola. Avremo di conseguenza condizioni meteo stabili in tutta Italia con un tempo in prevalenza soleggiato, anche se non mancheranno un po’ di annuvolamenti. Il bel tempo del weekend sarà accompagnato anche da un aumento delle temperature: per domenica sono previsti valori massimi diffusamente oltre i 20 gradi con diverse località, e localmente si supereranno i 25 gradi.

Lunedì è invece atteso un sensibile peggioramento al Nord-Ovest per l’arrivo di una intensa perturbazione atlantica (la n. 7 di maggio), che poi martedì si estenderà al resto del Centro-Nord e alla Sardegna; sarà accompagnata da piogge localmente forti e da un calo delle temperature.

Previsioni meteo per sabato 8 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato, anche se non mancheranno degli annuvolamenti sparsi. Oggi in particolare il cielo potrà presentarsi fino a parzialmente nuvoloso in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e nord della Puglia. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia.

Temperature massime in lieve calo al Nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 20 gradi; temperature stazionarie e con punte di 24-25 gradi su regioni tirreniche, Sicilia e Sardegna. Venti in prevalenza deboli, salvo moderati rinforzi da nord in Adriatico, canale d’Otranto, Ionio orientale e Canale di Sicilia. Mari: localmente mossi l’Adriatico, il Tirreno centrale, il Canale d’Otranto, il Canale di Sicilia e lo Ionio; poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per domenica 9 maggio

Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con solo qualche velatura di passaggio e qualche addensamento nuvoloso nelle aree montuose. Tendenza ad un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, a partire dalle ore pomeridiane e serali saranno possibili piogge isolate sulle Alpi occidentali, in estensione dalla sera sul Nord-Ovest della Lombardia.

Temperature massime quasi ovunque in aumento, con valori oltre la media stagionale e compresi fra i 18 e i 24 gradi; possibili punte di 25-27 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud. Venti di Scirocco sui mari occidentali, fino a moderati intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia, in prevalenza deboli altrove. Mari: da poco mossi a mossi il mare e Canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.