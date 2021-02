Meteo: 8 febbraio con piogge residue, nuovo peggioramento in serata

La perturbazione responsabile del forte maltempo di ieri influenzerà le condizioni meteo in diverse zone anche nella giornata di oggi. In serata, poi, arriverà un altro sistema perturbato

Dopo il forte maltempo di ieri, la perturbazione numero 2 di febbraio continua a influenzare le condizioni meteo in diverse zone, con piogge residue che nella giornata di oggi saranno accompagnate anche da forti venti occidentali.

Mentre le piogge tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata, da stasera assisteremo a un nuovo peggioramento del tempo: la responsabile è la perturbazione numero 3 del mese, che martedì coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per lunedì 8 febbraio

Oggi osserveremo ampie schiarite al Nord-Ovest, dove tornerà a prevalere il sole. Nuvole altrove: piogge, per lo più deboli e isolate, su Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, zone interne del Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, tutto il Sud e Isole; deboli nevicate oltre 800-1000 metri sulle Alpi Orientali, al di sopra di 1300-1400 metri sui rilievi di Abruzzo e Molise. In serata nuovo deciso peggioramento del tempo nelle regioni tirreniche e Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo nel resto d’Italia. Intensi venti occidentali o di Libeccio su tutti i mari, che risulteranno per lo più agitati.

Le previsioni meteo per martedì 9 febbraio

Giornata tra sole e nuvole al Nord, con poche deboli piogge solo in Friuli e Venezia Giulia. Molte nubi nel resto d’Italia: piogge sparse su Toscana, Umbria, Lazio e regioni meridionali, con la formazione di temporali lungo le coste tirreniche. Nuovo peggioramento in serata a partire dalle regioni nord-occidentali, con le prime deboli precipitazioni tra Liguria, Piemonte e Val d’Aosta.

Temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime con poche variazioni.